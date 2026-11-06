Venezuela, ¿el riesgo al alza de la actividad económica en Colombia?

En los nuevos pronósticos para la economía, del equipo técnico del Banco de la República, que se evidenciaron durante la presentación del informe de política monetaria sustentado por Hernando Vargas, gerente técnico del emisor, no están contemplados los posibles efectos de una recuperación del mercado venezolano en la actividad productiva colombiana.

Sin embargo, “el riesgo está y sería muy interesante, que presionaría al alza la actividad económica”, manifestó Vargas.

El panorama, sin un posible efecto de Venezuela, pone a todas las variables en apuros: la inflación continuó aumentando en el tercer trimestre de este año, alejándose aún más de la meta. Entre junio y septiembre subió del 6,1 al 6,3 % y, parte del resultado, lo explica la presión sobre los precios de los alimentos. Es decir, algo que puede afectar mucho la demanda interna.

En ese contexto, lo que viene en 2027 no da señales de mejora. De hecho, “las expectativas de inflación de analistas, empresarios y mercados siguen lejos de la meta del 3 %, con valores para finales de 2027 y 2028, en general, superiores al 5 % y al 4 %, respectivamente”.

Mientras la inflación sube, la economía tiende a bajar. Las expectativas para el tercer trimestre de este año, son de desaceleración. El dato oficial será destapado por el Dane el 17 de noviembre. En el entre tanto, el Emisor pasó de estimar un 2,2 % en julio, a 1 % ahora.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El terremoto está cobrando factura, pues destruyó capital, deterioró el mercado laboral en la zona, lo que, sin embargo, será diferente en la etapa de reconstrucción.

Pero también están otros coletazos, como el de la prolongación del conflicto en Oriente Medio y el Fenómeno del Niño, este último, con efectos más fuertes de los previstos. Es más, cada vez es más cierta la probabilidad de que el evento climático sea más fuerte.

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Aparece en el escenario el ajuste fiscal

Aunque mucho se hablaba de la Ley de Rescate Económico, la cual, finalmente fue radicada en el Congreso de la República por el Ministerio de Hacienda, una vez salió dejó ver que llegó con pasos de animal grande, por lo que el Banco de la República, en su informe de Política monetaria, estima que tendrá tanto de ancho como de largo. “El ajuste es esencial para preservar la estabilidad macroeconómica del país, anclar las expectativas de inflación en la meta y alcanzar ésta última de forma perdurable”, menciona el documento. Pero además, en el corto plazo, esos ajustes y medidas que a la larga, llevarían a la disminución del déficit fiscal, tendrían efecto negativo sobre la demanda agregada, principalmente, por la extensión propuesta del IVA que puede tener impactos de una sola vez sobre el nivel de precios al consumidor.

Ojo con los alimentos

Sin duda, lo que viene para las familias implicará esfuerzos. La proyección de la inflación de alimentos del Banco de la República, se revisó al alza, por mayores efectos de El Niño: de 9 % a 10,2% en 2026 y de 3,8 % a 3,9 % en 2027. En otras palabras, la comida estará cara.

Alimentos seguirán con inflación al alza. Foto: Bernardo Peña

Con ello, el Emisor estima que la economía crecerá en 2 % en 2026, en vez de a un ritmo de 2,5 % como se estimaba en julio. En cuanto al 2027, la proyección también se redujo, pasando de un 1,9 % a 1,7 %.

La sorpresa, para que se de una aceleración mayor de la actividad económico en el futuro podría provenir de Venezuela, lo que, sin embargo, no está del todo claro, pues aunque los avances se han dado y hay mucho optimismo por la reactivación de la demanda en el vecino país, ahora aparece una nube inesperada, y es, que pasará ahora que se ve venir un cambio político en Estados Unidos. Ello, porque no hay que olvidar que parte de lo sucedido hasta ahora, obedece a posiciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, que, en las pasadas elecciones, perdió el Legislativo, una señal inequívoca de debilitamiento de su fuerza política.