La modificación que se implementará desde julio para heredar una pensión

Con la entrada en vigor de la reforma, algunos beneficiarios tradicionales ya no podrán acceder a la pensión de sobrevivientes, lo que representa un cambio significativo en la protección económica de las familias tras la muerte de un afiliado.

¿Quiénes ya no podrán heredar una pensión?

Con las nuevas modificaciones se buscará que las parejas que se encuentren separadas no puedan acceder a este beneficio, además, que la norma especifica que a pesar de no contar con un divorcio oficial, si al momento de fallecer el causante no cuenta con 5 años de convivencia previa al suceso, la ley deberá impedir el acceso a los pagos.