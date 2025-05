¿Qué pasa con la pensión de sobrevivencia si la persona vuelve a casarse?

Según la normativa colombiana vigente, particularmente lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones posteriores , el hecho de que un beneficiario de pensión de sobrevivencia vuelva a casarse no implica automáticamente la pérdida del derecho a seguir recibiendo la pensión.

Es decir, el nuevo matrimonio no extingue el derecho previamente adquirido, siempre que se mantengan las condiciones que dieron origen a la pensión.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que la pensión de sobrevivencia se otorga como una medida sustitutiva del ingreso que aportaba el fallecido, y no como un beneficio condicionado al estado civil futuro del beneficiario. Por tanto, si la persona cumplía con los requisitos para recibir esta pensión al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, como haber convivido con él hasta su muerte o demostrar dependencia económica, el hecho de volver a casarse no borra esa condición ni el derecho adquirido.

No obstante, es importante aclarar que si el nuevo matrimonio genera una situación económica sustancialmente distinta (es decir, si el nuevo cónyuge tiene altos ingresos y el beneficiario ya no depende de la pensión para su sostenimiento), esto podría ser considerado por un juez en casos excepcionales donde se cuestione la legitimidad de seguir recibiendo el beneficio. Sin embargo, esta evaluación no es automática y requeriría una revisión judicial específica.