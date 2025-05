¿Qué sucede con las deudas de las personas fallecidas en Colombia?

Cuando una persona fallece, no solo deja recuerdos y bienes, también puede dejar deudas pendientes. En Colombia, el tratamiento legal de estas obligaciones está claramente establecido en el Código Civil y el Ministerio de Justicia y Derecho.

La muerte no extingue automáticamente las deudas, pero tampoco las traslada directamente a los familiares.

Primero, es importante entender que las deudas no se heredan. Lo que ocurre es que, al morir una persona, se abre un proceso sucesoral en el cual se conforma lo que se conoce como la “masa sucesoral”.

En otras palabras, si las deudas superan los bienes del difunto, los acreedores pueden reclamar hasta donde alcancen esos bienes, pero no pueden exigir el pago a los herederos con recursos propios.

Si no se inicia un proceso de sucesión, y existen bienes del fallecido, los acreedores podrían solicitar judicialmente la apertura del mismo para recuperar lo que se les debe.

En caso de que la persona fallecida no haya dejado bienes, simplemente no habrá forma de cobrar la deuda, y esta quedará incobrable. Esto ocurre con frecuencia en personas de bajos recursos o que al momento de fallecer no tenían patrimonio alguno.