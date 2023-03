Aspiradoras energéticas

Para los que creen en algo más allá de lo racional podríamos hablar de que se siente una energía pesada. Algo en el ambiente pareciera que no está en su mejor momento, mucha gente está pesimista y otros tantos se encargan de quejarse de todo lo que les rodea.

Sí es cierto que la energía está difícil, que la frustración pareciera ganar ante el optimismo. Pero al final, sin negar que hay datos y hechos que muestran que no es precisamente el mejor año, hay que tratar de soltar el control sobre lo que no manejamos.

¿Cómo funciona eso en la vida real? Funciona tratando de que podamos aportar, agradecer e impactar sobre lo que es manejable por nosotros mismos. Quejándonos no va a haber menos tráfico, victimizándonos no va a subir el peso tampoco ni va a mermar el desempleo.

Alguien me preguntó por algunos tips para vivir mejor en un ambiente tan difícil. “Salgo a la calle y me siento insegura, me siento mal, es como que todos quisieran atacarme”, me confesó, vi a dos señores mayores peleándose a puños por un mal cruce… es muy triste lo que está pasando.” Ella insistía en convencerme de que todo pasa solo en nuestro país, y lo malo es que el ambiente está lleno de malas vibras en el mundo entero. “A veces me cansa ver noticias“, me dijo finalmente.

Pensé en el mundo que están viviendo mis hijos y el que podría quedarles a mis nietos a este paso y la verdad es que me dio un poco de ansiedad, así que opte por leer algo que me gustara y me alejara justamente de esa aspirada energética. Encontré cosas del estoicismo y me enganché con el tema.

El estoicismo es una filosofía antigua que se originó en la Grecia antigua y se desarrolló en el Imperio Romano. Fue fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C. y fue practicada por muchos filósofos notables, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio.

La filosofía estoica sostiene que la clave para vivir una vida plena y feliz es aprender a vivir en armonía con la naturaleza y aceptar el curso de los acontecimientos sin resistencia. Los estoicos creen que todas las cosas son interconectadas y que el universo es gobernado por un principio divino, que llaman Logos.

La ética estoica se centra en el autocontrol y la autodisciplina, y enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Los estoicos piensan que las emociones negativas, como la ira y el miedo, son causadas por juicios irracionales y deben ser controladas y superadas.

Después de entender que la ética arranca por el propio comportamiento y conocimiento, fui muy feliz de sentir que todavía había esperanza. Llamé a mi amiga y le dije que le tenía el tip perfecto. Se sorprendió cuando la llame porque no pensó que la conversación me hubiera llegado tan profundo.

Le dije que tenía que soltar definitivamente el control, no quejarse, agradecer más y salir más de su burbuja de trabajo. ¡Estás soñando!, me respondió, tengo que pagar deudas, así que no puedo darme esos lujos, le respondí que no tenía que renunciar, sino tomar aire y entender hasta donde se podía hacer y cuando ya era un poco tonto seguir persistiendo.

Por supuesto, la invité a leer un poco más de aquellos que creen en el estoicismo. Me preguntó que me había fumado, pero me prometió que al menos iba a tomar algo de aire. Le recomendé que se rodeara de gente que no le drenara la energía, que hiciera más ejercicio y que dejara de revisar el dólar tres veces por día. Sentí que me respondió por resignación y por salir de mí porque sus gemelas estaban llorando a gritos.

Una semana después me buscó y me dijo que había sentido el cambio. Me contó que hizo pequeños ajustes y que el tema del estoicismo le gustaba. Que quería conectar con la naturaleza y que ahora salía a caminar en la mañana con su perro y sin celular y solo eso la estaba llenando de nueva energía.

Descubrió también quienes la aspiraban energéticamente y decidió alejarse un poco. Mi amiga ingeniera, me creyó que podía hacer algo con la energía perturbante del ambiente y se le notaba el cambio.

¿Y tú qué tanto te dejas drenar la energía?