Busco a Nadella

Deberíamos mirar mucho más afuera de nuestra propia burbuja y de nuestros mapas mentales para conocer más gente que inspire. Veo que con los años me cuesta más sentirme inspirada por gente que solo tenga mucho conocimiento técnico. Me gusta la gente consistente y veo que no solo a mí sino a muchos de los nuevos profesionales que están siguiendo su plan de carrera.