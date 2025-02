Cambio de agenda

“Compartí esta nota con el equipo de The Washington Post esta mañana: Le escribo para informarle sobre un cambio que se realizará en nuestras páginas de opinión. Escribiremos todos los días en defensa y apoyo de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. Por supuesto, también abordaremos otros temas, pero los puntos de vista que se opongan a esos pilares se publicarán en otros foros. Hubo un tiempo en que un periódico, especialmente uno que fuera un monopolio local, podría haber considerado un servicio llevar a la puerta del lector cada mañana una sección de opinión de base amplia que intentara cubrir todos los puntos de vista. Hoy, esa tarea la cumple Internet. Soy de Estados Unidos y estoy a favor de Estados Unidos, y estoy orgulloso de ello. Nuestro país no llegó a ser como los demás, siendo un país típico. Y gran parte del éxito de Estados Unidos ha sido la libertad en el ámbito económico y en todas partes. La libertad es ética (minimiza la coerción) y práctica (impulsa la creatividad, la invención y la prosperidad). Le ofrecí a David Shipley, a quien admiro mucho, la oportunidad de liderar este nuevo capítulo. Le sugerí que, si la respuesta no era “claro que sí”, entonces tenía que ser “no”. Después de pensarlo detenidamente, David decidió dar un paso al costado. Este es un cambio significativo, no será fácil y requerirá un compromiso del 100%; respeto su decisión. Buscaremos un nuevo editor de opinión que se haga cargo de esta nueva dirección. Estoy seguro de que el libre mercado y las libertades personales son lo mejor para Estados Unidos. También creo que estos puntos de vista no están suficientemente valorados en el actual mercado de ideas y opiniones periodísticas. Me entusiasma que juntos podamos llenar ese vacío.”