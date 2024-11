Comisión Interparlamentaria de Crédito Público: comisión asesora

Es importante destacar dos asuntos que suelen ser mal interpretados sobre la emisión de estos conceptos, el primero es que dichos conceptos no son vinculantes, es decir, la CICP en algún momento puede manifestar su desacuerdo con alguna operación de crédito externo, lo cual no impide que el Ministerio de Hacienda continúe el trámite de dicha operación al considerarla de interés supremo para la Nación. Esta situación lleva a la segunda: sus conceptos no son aprobaciones o rechazos, simplemente son pronunciamientos sobre alguna operación, ya que la CICP no tiene la función aprobar operaciones crediticias.