Cómo saberlo

La historia de María es la de muchos otros seres humanos que no saben muy bien si llegó o no su hora. Llevaba treinta años trabajando y no tenía muy claro si las funciones de su nuevo cargo correspondían o no a lo que buscaba, o mejor aún si encajaban con sus habilidades.

María trabajaba en una empresa muy grande, a la que habían entrado en los últimos años muchos nuevos talentos que a veces la hacían sentir fuera de lugar. Sin embargo, ella era estudiosa, así que en ningún momento perdió el impulso. Siempre siguió metiéndole toda la energía que podía a sus funciones, siempre daré la milla extra, le decía a todos sonriente.

La empresa en la que llevaba quince años trabajando fue vendida a una multinacional que tenía un gran jefe muy metódico que buscaba eficiencias y productividad y esto podría implicar incluso sacar gente y cambiar procesos que bajaran costos. María estaba asustada, pero la manera de manejar su vulnerabilidad no la llevo a tener la mejor actitud.

Se mostró resistente al cambio, no quiso ser colaborativa con su nuevo jefe, no quiso abrir las puertas al nuevo equipo y en últimas empezó a guardar información importante con la premisa egocéntrica de quien tiene la información tiene el poder. María iba por muy mal camino y su actitud no la estaba ayudando.

María estaba siendo percibida como una persona conflictiva que estaba muy poco interesada en el bienestar de su empresa o de su equipo. Cada vez estaba más sola y caminaba por un oscuro túnel del que seguro podría salir con dinero de una indemnización, pero aburrida y por la puerta de atrás.

El nuevo jefe de María no sabía a veces como manejar la situación porque, aunque respetaba mucho la experiencia y conocimientos de ella, también sentía que le quebraba la cohesión, con sus malos comentarios, su mala energía, su poca colaboración y unos resultados que obviamente cada vez eran más pobres.

María, por su parte, tenía el espíritu muy golpeado. Aunque se esforzaba por verse feliz, todos evidenciaban que no estaba cómoda e incluso tuvo un par de salidas muy rudas donde fue muy grosera y evidentemente la dejaron muy mal parada frente a sus jefes y en general a todos en la compañía.

En este momento de la historia conocí a María. Me busco por LinkedIn y me dijo que la ayudara con un coaching “express” (eso no existe) a manejar a su jefe, que según ella era un milenial “malcriado” que no valoraba su historia en la empresa.

Nos sentamos a conversar una tarde gris, de esas que no animan, de esas que hay que manejar antes de que lo manejen a uno. Empezó su explicación hablándome todo en primera persona, no me reconocen, no saben la historia que he tenido, no entienden que esta área es diferente a la otra, no saben nada de estos clientes, quieren cambiar cosas que no se pueden cambiar; fueron algunas de sus afirmaciones antes de que siquiera me dejara preguntarle que quería hacer con su carrera profesional.

Después de un par de sentadas entendió que ella es corresponsable de lo que le estaba pasando. Ella (ni nadie) controla las decisiones de la empresa, la venta de acciones, las decisiones de los grandes jefes, los nuevos procesos, los ajustes tecnológicos.

La pregunta que le hice en nuestra última sesión fue la que llevo a que esa fuera la última. Le dije mirándola a los ojos con mi delicioso café colombiano con forma de capuchino en mi mano, ¿cuándo crees que es el momento de decidir que cumpliste tu ciclo?... María se quedó callada mirando arriba mientras percibí que sus ojos se llenaron de lágrimas de nostalgia. No eran de tristeza, era una mirada que me mostró que se había activado un switch.

Fue la última vez que vi a María. Quizás voy a verla pronto de nuevo porque ayer me envió un mensaje donde me contaba que había renunciado. Estaba tranquila y sentía que se había quitado un peso de encima. No se quejó de nadie, entendió que son procesos de la vida y que las empresas son parte del viaje, no el viaje. ¿Cómo saber que es tu momento?