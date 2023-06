Conversaciones difíciles

Entiendo perfectamente que hay que proteger del acoso laboral, de los excesos, del maltrato sicológico. Entiendo que hay que cuidar al equipo de cualquier líder dictatorial, que, como algunos de vieja escuela, llegaban a castigar y tratar mal a su gente. Me parece que proteger es absolutamente indispensable y necesario. Yo viví hace muchos años acoso y lamentablemente no tuve donde quejarme así que tuve que batirme sola y sobrevivir. En la mayoría de las organizaciones eso ya no ocurre.

Pero hay casos diferentes. Viví una sesión de catarsis con amigos dónde me decían que era imposible lidiar con los excesos de áreas de Ética , decidí escuchar con dedicación y les pedí ejemplos. Me contaron como Daniel, un joven financiero que entró en la organización vivía en su propio mundo. Era solitario, no sobresaliente, pero cumplía adecuadamente con sus tareas.

Hasta ahí puede ser un caso más y cualquiera. El problema empezó cuando un día envío un reporte equivocado y su jefe entró a hacerle el llamado de atención que se merecía ante la situación. Al parecer Daniel no solo tomó muy mal el “regaño” sino que le pareció injusto e irrespetuoso. Su jefe un hombre de cuarenta y varios, exigente y directo, le confirmó que las acciones tenían consecuencias y le pidió una pronta corrección y por tanto al callado Dani le tocó la “difícil” tarea de acostarse muy tarde ese día limpiando su propia embarrada.

Para el jefe de Daniel la situación ya era un capítulo cerrado así que ni volvió a hablar del tema. Aunque le preocupaba ver a Daniel tan apartado de los demás, decidió no meterse. Los resultados estaban difíciles y claramente el nivel de exigencia tuvo que subir para todos. El ambiente era de presión pero nada que alguien que trabaje en un empresa que requiere resultados financieros positivos (o sea todas) no aguantara.

La sorpresa para el jefe de la historia fue muy grande cuando lo llamaron de Ética e para una investigación por maltrato. El ni recordaba el evento del regaño por el reporte mal hecho, así que insistió preguntando de qué se trataba.

Aparentemente el tema ya llevaba varias semanas en el área de Talento y ya habían entrevistado a varios seres para corroborar si el jefe era un radical maltratador. Obviamente la investigación no llegó a nada, pero le hizo bastante daño al sujeto investigado (jefe) que solo intentaba hacer las cosas para cumplir correctamente. El chico que nunca se adaptó fue Daniel, pero el jefe pudo terminar en problemas por tratar de poner la vara un poco más alta.

En ese momento comprendí a mis amigos. Su pregunta inicial de si las áreas de Ética iban a acabar con la exigencia me hizo reflexionar. Esta historia era absolutamente injusta por que no hubo ningún tipo de maltrato y por “procedimiento estándar” se da por hecho que la víctima tiene razón y al final su nombre queda en una lista bastante malograda de posibles acosadores laborales. Tal vez no sea entonces el área de Ética sino el mal uso que también puede hacerse de este soporte.

Si además partimos de la base de que cada vez es más difícil superar la frustración y casi todo es “injusto” demandable y publicable la mediocridad puede llegar a quedarse en las organizaciones que no permitan que haya confrontaciones, diálogos abiertos o algún nivel de exigencia por que todo se vuelve acoso, maltrato o agresión.

Muchas organizaciones están olvidando las conversaciones difíciles por mantener relaciones armónicas. Yo por supuesto soy amiga de la armonía en todos los espacios personales posibles, pero me declaro enemiga de la tibieza que no permita tener conversaciones honestas y maduras en la mesa o peor aún usar las hot lines de Etica para acabar con la reputación de otro ser humano, sin hechos contundentes.

Invitemos a tener conversaciones más interesantes, mas retadoras, mas maduras. No quiero pensar que la mediocridad va a ser tristemente expandida por el miedo a confrontar o a hacer un llamado de atención.

Que vivan las conversaciones difíciles mirando a los ojos, con respeto, pero directas. Que viva no ser un “conflictivo” sino alguien que agarra el toro por los cuernos. Que viva la confianza y la gente que dice lo que piensa.