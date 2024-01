Creo que mejor no me quedo

El miedo al cambio es algo que viene pegado a la lógica de los seres humanos. Preferimos los lugares conocidos, los amores aburridos, los trabajos estables, la ciudad donde ya conocemos cada cosa. En general, he descubierto que aquellos que se adaptan a los cambios somos una evidente minoría.

El tema es que ahora la dinámica es diferente y los cambios son diarios y se salen de nuestro control. El mundo cambia en cuestión de horas y tal vez por eso es que nuestra percepción del paso del tiempo también es diferente. No hay una persona que no me haya dicho “el tiempo está volando”. Sin meterle física, ni ciencia, lo que sí está claro es que nos está llevando la vida por delante en este ritmo frenético que nos impone el mundo.

Hace poco dejé de leer noticias por dos días. No vi redes, no me conecté a nada porque necesitaba concentrarme en otras cosas. A la primera conversación que tuve me di cuenta de que no tenía ni idea del ochenta por ciento de las cosas que me estaban hablando. Descubrí que era difícil abstraerse totalmente del mundo si igual sigues caminando en la sociedad, trabajando en ella, siendo parte de ella. Irme a la montaña y no hablar con nadie tampoco es una opción, así que tuve que volver a ver noticias y entender que así se nada en la pecera.

Tengo otro amigo que entendió que su carrera no es lo que esperaba. Estudió medicina, ya trabajó algunos años en su práctica clínica y descubrió que lo que hace no le gusta. Cuando indagué un poco más por qué estudió eso, responde un poco cabizbajo que le parecía interesante porque sus padres eran médicos. Pero nunca vio otra opción.

Tengo otros dos ejemplos de esos ciclos diferentes que a muchos les están llegando en el 2024. Una amiga que está estrenando jefe y realmente se siente asustada. No sabe qué camino tomar porque no le gusta su estilo y considera que está haciendo ajustes demasiado abruptos. Lo curioso es que ella habla de su jefe como si su empresa fuera el inicio y fin del mundo, como si ese jefe fuera su única opción en el universo de trabajar. De nuevo, el miedo al cambio parece enmarcarnos en un ambiente que lo único que consigue es hacernos perder tiempo, quizá hacernos perder oportunidades muy valiosas que nos cuesta ver.

Viktor Frankl (neurólogo y siquiatra austríaco, creador de la logoterapia, que se basa en que la principal fuerza motivacional de un individuo es encontrarle un sentido a la vida) decía que cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Entonces, pensándolo de manera un poco más práctica, por qué esperamos que otros solucionen o nos digan qué debemos hacer. Parece que les damos demasiado poder a otros sobre nuestras propias decisiones.

No hay que quejarse. No hay que sufrir tampoco. Se trata de entender que si no tomas decisiones y si te asusta el cambio, hay que lanzarse o seguramente hay oportunidades inexploradas por el temor a salir de esa zona cómoda que te deja en paz sobrevivir.

Empezando año es un buen momento para hacer un recálculo de tus expectativas, con la vida, con tus sueños, con lo que esperas que pase contigo o con lo que no esperas que pase en tu futuro cercano (muy lejos es solo perspectiva, pero mucho menos controlable).

La invitación es a hacerse preguntas incómodas. A entender qué estás haciendo y mejor aún para qué lo estás haciendo. Si hay que virar el timón, si hay que cambiar algo. Pero no es tan grave, se cambia, se ajusta, se acelera. Eso es la vida y hay que retarse y decidir.

Busca qué te hace feliz y simplemente hazlo. Y que quede claro que no lo pienso solo yo. “Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es NO durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo”.