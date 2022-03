Cuando lo necesario confluye

Para que una empresa despliegue enteramente su potencial no sólo hay que limitarse a las ventas en sí, es decir, que los vendedores hagan sus cuotas y a su vez el área concerniente alcance su pronóstico o presupuesto. Esto es determinante, sí, pero aún más fundamental, es que ciertos procedimientos se den de manera muy efectiva.

En una columna previa https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/fracasar-se-vale/202216/ me refería a no contentarse exclusivamente con cierres “exitosos” sino que igualmente se deben revisar las causas de los fracasos. Se puede perfectamente vender a un cliente pero que este no se ajuste a los objetivos estratégicos que tiene la empresa en su mercado y en la industria en que se desenvuelve.

Esto significa que se pueda triunfar en el corto plazo, pero esto probablemente traiga consecuencias no muy favorables a un más largo término, lo cual acarrearía un revés absoluto en el quehacer comercial. No se trata de “vender por vender” y tener satisfacciones puntuales, estos logros tienen una razón de ser: el encadenamiento de varios protocolos que, si se desarrollan en conjunto, armoniosa y coordinadamente, aseguran un fruto muy provechoso y no provienen meramente de un esporádico cierre que muchas veces es fortuito.

Las fallas provienen de diversos frentes, y es imprescindible capitalizarlas y aprender de ellas sin limitarse especialmente a la obtención de conquistas parciales, que quizá aseguren un cumplimiento ídem de las previsiones, pero que no garantizan indefectiblemente las grandes metas del negocio.

Los procesos en que se encuentran las deficiencias, y que tienen que portarse bien interconectados, son: la estrategia general de ventas, la administración del equipo y el rendimiento de los vendedores. Sus acciones han de ser coordinadas, y que sea plausible estimar específicamente el nivel de éxito, o de fracaso, logrado por la compañía en su conjunto.

Las investigaciones en este campo muestran que en ellos existen errores que no permiten el resultado final tan anhelado. Por ejemplo, en el caso de la estrategia: no realizar una adecuada segmentación o no poseer los respectivos criterios, no saberla implementar, no priorizar convenientemente estos segmentos al no destinarles financiación y el grado de atención suficiente, no invertir acertadamente en cuentas claves (KAM), carecer de acciones hacia los clientes perdidos, no identificar plenamente los diferentes canales por los que se accede a su propuesta de valor, o si se hace, no asignar de forma idónea los recursos a cada uno de ellos, destacando la labor de los individuos y su complementariedad con los otros medios de esta “omnicanalidad”, etc.

Respecto a la performance del equipo los yerros son variados y comportan elementos tales como: mala valoración y calificación de prospectos, aptitudes pobres de escucha, incompetencia en detectar las necesidades, conocimiento indebido del producto o la oferta, falta de actitud adaptativa, incapacidad para construir vínculos, vacío de habilidades tecnológicas relevantes, insuficiente entusiasmo y disciplina, escasas relaciones interpersonales, mala presentación, poca experiencia e iniciativa, desorganización y falta de administración y ética, carencia de motivación intrínseca, esperanza, optimismo y resiliencia, no ser proactivos y dispuestos a aprender constantemente, no orientarse a la tarea, no tolerar el fracaso, etc.

Ahora bien, en lo referente a la dirección o la gerencia correspondiente: ausencia de habilidades técnicas, interpersonales y estratégicas https://www.semana.com/opinion/columnistas/articulo/soy-un-buen-gerente-de-ventas-por-juan-sanclemente/239663/, no ejecutar completamente las especiales actividades de un directivo en esta responsabilidad (planeación, organización, dirección, supervisión, perfeccionamiento de la gente), errar en el entrenamiento, en la distribución de territorios o efectuar mediciones poco apropiadas al personal bajo su mando, etc.

La lista que presento no se pretende exhaustiva, pero sí brinda claridad acerca de los numerosos obstáculos que impiden una demanda duradera y rentable. Es indispensable examinar muy bien cuando se produce un desacierto en este trabajo procurando aprender de él y máxime entender que puede estar ligado a varios procesos al mismo tiempo. De igual modo no dar todo por “sentado” y creer que las cosas se están haciendo bien en el momento al obtener una venta, apenas porque se ha concretado una cuota, o un presupuesto.

Hay un control sobresaliente y una óptima evaluación de desempeño si cualquier actuación se analiza dentro de un contexto más general que el de simplemente seguir medidas objetivas para la misma.