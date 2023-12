De la edad y otros demonios

Jose Manuel tiene cincuenta años. Monta bici y sus hijos ya están en la Universidad. Tiene un buen trabajo en una empresa local donde lleva más de veinte años aportando. Está en un momento complejo de su carrera y yo diría que, de su vida, se está reencontrando con su esposa después de vivir solo en función del colegio, las tareas y los extracurriculares.

Se siente lleno de vida, pero parece que otros no lo ven igual. Cada vez llegan más al equipo los que él mismo me definió como “niños” que a él le cuesta entender. Pensé al principio que era un tema de intolerancia a los millennials, que puede ser frecuente en los de las generaciones X y Boomer, pero por las cosas que me contó, sentí que era un tema de edadismo.

¿De qué? Me preguntó con cara de sorpresa. Le expliqué que el edadismo es un tipo de discriminación por la edad y que desafortunadamente era muy recurrente en la vida laboral. Se quedó pensando un rato, con esta fuerza que tienen los hombres de esta generación a los que poco les gusta mostrar su vulnerabilidad, pero al final me confirmó que si se sentía un poco acosado y a veces no sabía ni cómo responder.

Esto ha llevado a Jose a sentirse viejo. Me dijo que estaba preocupado de que lo despidieran. Le pregunté qué razón concreta encontraba para esto y después de dar vueltas un buen rato en realidad no encontró ninguna. Era solo una “premonición” una intuición basada en que cada vez le decían más que él era el viejo del equipo.

Después de un rato largo de conversación y de varias sesiones de un dedicado coaching para entender que la edad es un número, dependiendo de la actitud que se ponga, una vez más reiteré en mi cabeza los sesgados y egoícos que somos los seres humanos. Todos llegaremos a “viejos”, todos hemos estado jóvenes, así que por qué no un poco de empatía hacia los mayores. ¿Qué tal tomarse el tiempo de entender la sabiduría que pueden darnos los años en vez de discriminar a los que ya tienen unos años más?

El edadismo se refiere a estereotipos, prejuicios inconscientes y discriminación hacia las personas asociados a la edad. Es decir, la forma de pensar, sentir, comunicarse, interactuar y percibir a otros en función exclusivamente de la edad.

Desafortunadamente, es un fenómeno que está normalizado y que se observa de manera sistemática en la vida organizacional y en general en la sociedad. Existen varios tipos de edadismo y quisiera compartir la base para que hagamos parte de la consciencia necesaria en que este tipo de discriminación no ocurra más.

Edadismo estructural: corresponde a leyes, normativas o servicios que discriminan y limitan las oportunidades o la participación de las personas según su edad.

Edadismo social: el que ocurre de manera recurrente por la lógica interacción social. La comunicación que usamos muchas veces está llena de términos que afianzan “el pecado” de ser mayor. Por ejemplo, hablar de las personas como viejas, decir que está “más allá del bien y del mal”, “a ti no te pasan los años” son lugares comunes que solo nos llevan a volver normal el juzgar a otros por ser mayores. La vejez socialmente se lee como algo definitivamente negativo.

Edadismo desde la autopercepción: este ocurre cuando las propias personas mayores acaban interiorizando discursos negativos por tener una edad determinada. La frase recurrente de “yo no estoy para eso” es un buen ejemplo.

¿Cómo podemos evitar o manejar este tipo de discriminación? Empezando por hacer consciencia de que si ocurre, de que todo empieza en la manera como asumamos la realidad que está afuera de nosotros y que al final es neutra. Las cosas están allí para interpretarse.

Alguien me dijo que las almas no tienen edad. Ese día yo le creí y tal vez por eso mi cumpleaños sigue siendo un motivo de felicidad y de experiencia. Que no nos ganen los prejuicios y los códigos. ¡Que vivan los años bien vividos y la sabiduría de que solo te importe lo que importa!