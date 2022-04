Recuerdo un jefe que tuve que en realidad no fue muy bueno. Creo que podría pasar a la historia de mi biografía como bastante flojo. Era arrogante, pero él creía que era el más humilde de los mortales. Me dio dos de las enseñanzas más grandes que tuve como líder de equipos.

Todos los días se puede aprender si tomas la decisión de hacerlo. Los revolcones de la vida llevan a hacernos más fuertes y a llenarnos de experiencias que si las sabemos enfocar nos hacen crecer. He reconfirmado después de años liderando equipos que me apasiona ser coach. Lo mejor ha sido conocer almas diversas, sentir que en el mundo hay una conexión que no nos permite estar solos.

Y es que sentirse solo es una decisión. Es pegarse a las cosas externas, es dejar arrugar el corazón sin entender que la primera presencia está en un creador que brilla alrededor y te da mensajes permanentes. Y luego tú mismo te acompañas, la presencia más valiosa es saber que te tienes a ti mismo. De nuevo aprendes.

¿Hace cuánto que no te quedas un rato en silencio contigo mismo? La única forma de entender a otros es empezar por descubrirte tú mismo. Un líder tiene la responsabilidad de permear los sentimientos de quienes los siguen. Debe proteger de manera amorosa sin arriesgar, pero soltar como cuando se deja volar a los hijos. De nuevo enseñas.

Qué tanto reflexionaste esta semana santa sobre tu actitud. No sobre lo mal que lo hace el mundo, sino en lo que puntualmente tu puedes hacer mal. Muchas de las características que admiramos de los demás tienen que ver con su actitud, con su forma de ver el mundo. Es normal que si somos positivos nos guste estar con gente positiva, con perseverancia, expectante.

Creo que en el papel de un líder la actitud cobra mayor relevancia. Sin embargo, es un esfuerzo extra en la vida. Siempre un líder busca oportunidades donde otros no lo hacen y demuestra interés y esfuerzo cuando otros se cansan.

Es imposible ser imbatible y de eso no se trata tampoco. Hay que ser empáticos y flexibles, pero hay que resistir la dificultad como parte del diario vivir agradeciendo por la vida. He visto a padres de pacientes con enfermedades crónicas, discapacitantes, duras, que sonríen de manera genuina. Que agradecen porque tienen un regalo diario en la vida de sus hijos.

Hice una estos días que deberían ser de conexión espiritual. Pensé quiénes habían sido mis grandes maestros. A quién le aprendí las cosas que hoy siento que moldean mi carácter y que me hacen hablar sin dar vueltas. Descubrí que he tenido varios y que claramente he admirado profundamente aquellos que honran su palabra, que respetan a los demás y que se apoderan de sus propios errores. Los que entienden que equivocarse es humano y no juzgan a los otros, pero tampoco justifican sus metidas de pata en los demás.

Recuerdo un jefe que tuve que en realidad no fue muy bueno. Creo que podría pasar a la historia de mi biografía como bastante flojo. Era arrogante, pero él creía que era el más humilde de los mortales. Me dio dos de las enseñanzas más grandes que tuve como líder de equipos. La primera se remonta al nivel jerárquico donde quería subirse, le gustaba mostrar su diferencia a través de signos como la puerta especial de entrada y la puerta lateral del resto de humanos. Yo por supuesto iba por la lateral y, aunque fuera caminando, con él tenía que tomar la lateral mientras entraba por la VIP.

La otra era el nivel de apoyo que debe darse a un equipo. Una vez me dejó sola con todo un comité internacional, siendo yo una asistente porque vio que mis ideas no estaban siendo muy bien recibidas. Creo que tuvo una crisis estomacal porque me dejo sola 25 minutos presentando ante la Junta. Lo bueno es que con menos de 30 años aprendí y no me dejé tumbar. De nuevo aprendí y crecí.

Todos los días se aprende. No importa tu edad, la edad al final es un número más, pero la actitud y el amor permanecen a pesar de los años y la dificultad. ¡Quiero seguir aprendiendo porque así sé que sigo viviendo!