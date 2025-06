Deja de pensar tanto

Es lo que nos pasa a todos. Un mundo sobre informado que normaliza el hecho de no parar de pensar, maquinar, producir. Pensar demasiado se ha convertido en una práctica común. Nos encontramos constantemente analizando cada detalle de nuestras vidas, desde decisiones triviales hasta las más importantes. El problema es que no paramos a tomar aire y conciencia de que este hábito puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y bienestar general.

Pensar demasiado, también es conocido como “overthinking”, puede llevar a un ciclo interminable de preocupación y ansiedad. Nos quedamos atrapados en una espiral de pensamientos que nos impide disfrutar del presente y nos hace sentir abrumados. Este fenómeno no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, causando insomnio, fatiga y otros problemas de salud.

Lo más curioso es que hacemos que todo esto se vea normal. Creemos que está bien pensar de más y obviamente la ansiedad y el interés por controlar todo lo que evidentemente no se controla nos empieza a “rayar” un poco la cabeza.

Aquí es donde entra en juego el mindfulness. Esta práctica, que se centra en la atención plena y la conciencia del momento presente, puede ser una herramienta poderosa para combatir el pensamiento excesivo. Al enfocarnos en el aquí y ahora, podemos reducir la ansiedad y mejorar nuestra salud mental. Para algunos suena a sicología barata y me lo han dicho, pero quien logra entender un poco más el tema ve cambios sustanciales en su diario, vivir y su paz mental

El mindfulness nos ayuda a bajarle al stress, ya que al centrarnos en el presente, dejamos de preocuparnos por el pasado o el futuro. Y empezamos a darnos cuenta, además que no somos el centro del mundo, así que no todos están pensando en qué hicimos mal o bien. Al final dejamos fluir y entendemos que si nos sentimos mal y no es tan cómodo hay que manejarlo.