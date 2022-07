Dictaduras vacacionales

Para muchos trabajadores, las vacaciones, más que ser determinadas por disposición legal, son a veces obligadas. Lo ideal es que este tiempo sea un consenso entre empleado y empleador para ser aprovechadas al máximo y para que no que afecten el normal funcionamiento de la organización.

Si bien la restricción del tapabocas y otras medidas de bioseguridad fueron retiradas progresivamente, esta mitad de año fue la primera vez desde la crisis pandémica que muchos turistas tuvieron la posibilidad de disfrutar como antes su época de vacaciones, aprovechando el receso escolar de mitad de año de las instituciones educativas.

Este es uno de los márgenes de tiempo que mantiene una alta demanda de solicitud de vacaciones, ya que las personas tienen la posibilidad de compartir tiempo de calidad con sus seres queridos. Otra temporada de alta demanda son los meses de diciembre y enero, que comparten estos recesos de colegios, universidades y demás instituciones académicas, sumándose además la celebración de festividades de alto interés y significancia, como Semana Santa, Navidad y Año Nuevo.

Por supuesto, lo más recurrente es que no sea posible que todos los empleados puedan tomarlas al tiempo. Y, como vimos en 2020, también se pueden presentar situaciones extraordinarias que llegan a comprometer la estabilidad laboral de las personas en todo el mundo.

Por ello, durante 2020 y 2021 muchas empresas recurrieron, casi que obligadas, a un adelanto o una anticipación de las vacaciones de sus trabajadores para no forzar la culminación de sus contratos. En medio de semejante emergencia, esta fue una opción que tuvo que ser acogida dada la difícil situación que puso en aprietos a miles de empresas la pandemia de la covid-19.

No obstante, a muchas personas les quedó planteada la duda de qué tan legal puede ser esto. Y, en primera medida, es fundamental reconocer que esta medida no puede catalogarse como arbitraria, a menos que el empleador tenga a su disposición mejores alternativas para evitar despidos en plena emergencia. Hay que recordar que muchas compañías no tenían cómo soportar su nómina y generaron varios despidos o se fueron a la quiebra en medio de tan compleja situación.

Por otro lado, están las disposiciones legales. Según los artículos 186 y 187 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), los empleados, después de un año de trabajo, tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Dicho periodo debe ser señalado por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, pero sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

Así que, en esencia, la práctica de obligar al empleador a tomar sus vacaciones no es que sea ilegal, pero definitivamente no es ideal. Si no se quiere perjudicar la efectividad del descanso, como bien lo demanda la ley, debe dársele la oportunidad al trabajador de organizar el disfrute de sus vacaciones, de su descanso a plenitud.

Generalmente, las personas aprovechamos este tiempo para viajar o hacer actividades fuera de la rutina, y si bien hay personas que gustan de hacerlo solas, hay otro segmento a considerar que tiene que realizar planes teniendo en cuenta el tiempo de sus parejas, de sus hijos, de sus familiares o hasta de sus amigos. O también hay personas que viven en ciudades diferentes a sus familiares y aprovechan sus vacaciones para ir a visitarlos. En fin, varios aspectos que, en muchas ocasiones, requieren un tiempo de planificación y coordinación.

En ocasiones también se justifican en que la ley solo dispone que el empleador debe avisar a su empleado en un tiempo mínimo de 15 días de anticipación sobre las fechas en que concederá sus vacaciones, y se apegan a su estricto cumplimiento. Pero, para cuidar las sanas relaciones laborales, lo más certero y recomendable es determinar con su empleado, en conjunto, el periodo de vacaciones que sea de comodidad para el empleado y para la empresa.

Ahora bien, la reforma al artículo 189 del CST dio la posibilidad de remunerar hasta la mitad de las vacaciones a los empleados, para tener en cuenta también a aquellas personas que ven más provecho en recibir un dinero extra. No obstante, hay que considerar que no tomar vacaciones puede poner en riesgo la salud del empleado y el buen funcionamiento dentro de la organización, por lo cual sí o sí se demanda que estos trabajadores tomen, el menos, seis días hábiles continuos de descanso.

Hay que tener en cuenta que también está la opción de dividir o fraccionar las vacaciones para que el trabajador disponga de varios periodos a lo largo del año. En sí, hay buenas opciones que valorar para que la toma de vacaciones sea un gana-gana para empleado y empleador.

Muchas personas pueden estar ofuscadas y confundidas sobre cómo será el funcionamiento de su solicitud de vacaciones, una vez que en sus empresas se tomó la determinación de mandar a sus trabajadores a periodos de descanso para intentar solventar las consecuencias de la pandemia. Pero la emergencia ya pasó y hay que dejar esas medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias.

Intentar siempre llegar a un acuerdo entre la empresa y el trabajador es lo más ideal y recomendable para mantener las relaciones laborales más sanas y cordiales. Antes de la pandemia, ya había empresas que tomaban estas medidas ‘dictatoriales’ para mandar a vacaciones a sus trabajadores sin tener en cuenta su opinión o disposición al respecto. Pero siempre será mejor propender por el cumplimiento del mandato legal pensando, al tiempo, en el bienestar del trabajador para tener una cultura organizacional más saludable, organizada y benéfica para ambas partes.