Distraídos con las plumas del ganso mientras nos despluman en el Congreso

Los congresistas vasallos y entregados al arequipe petrista no repararán en aprobar la tributaria a pupitrazo limpio.

Es indignante que mientras todos los días nos dicen que el gobierno Petro encontró la “olla raspada”, se hagan compras suntuosas, esnobistas y claramente innecesarias para las casas privadas del presidente y su familia cuando muchos colombianos, que literalmente aguantan hambre, eligieron un “cambio” en las prácticas políticas que evidentemente no se dará.

Es ridículo creer –tal como lo pretende Petro– que las sábanas de 500 hilos, los plumones de ganso y los televisores de 85 pulgadas se destinarán a los trabajadores que laboran en casas presidenciales. Ese cuento solo se lo creen él y los millones de fanáticos enceguecidos que lo consideran un mesías iluminado, impoluto y libre de cualquier pecado.

Pues bien, mientras todos, incluyéndome, nos distraemos criticando los lujos excesivos de la familia presidencial y difundiendo cuanto meme, video o broma se hace al respecto en redes, en el Congreso, silenciosa y soterradamente, avanza la más tenebrosa reforma tributaria de todos los tiempos.

La reforma no solo es mala en su concepción y mecánica de recaudo, sino que se presenta en medio de la peor crisis inflacionaria de nuestra historia reciente. Se dice que se requiere dinero para cerrar la “brecha social”, pero no se advierte que la reforma literalmente mata la gallina de los huevos de oro, esa gallina que durante los últimos años ha incrementado consistentemente el recaudo tributario, haciendo innecesaria la ‘Petroreforma’.

El progresismo mesiánico, a pesar de contar con una persona de la altura del ministro Ocampo, no ha logrado entender que se recoge más plata con impuestos pagables, sencillos y lógicos. Los despropósitos fiscales que propone la reforma tributaria muchos no los podrán pagar, otros los eludirán y muchos más los evadirán en un acto de legítima sobrevivencia.

Es asombroso pensar que la única solución sea conducirnos a una recesión económica autoinducida y muy dolorosa, en lugar de reducir drásticamente los gastos del Estado. Hoy, así la posverdad trate de modificar la realidad, es claro que la reforma en el corto plazo no se necesita. Es mucho más sensato generar tranquilidad económica, consolidar la recuperación que dejó el gobierno Duque y amarrar muy bien las velas con miras a la tempestad económica mundial que se vislumbra en 2023.

A veces pareciera que esos pequeños escándalos banales, que la verdad no lastiman a nadie a pesar del ruido que generan, estuvieran fríamente planeados para distraer incautos. La lógica es sencilla: nos asombramos y encolerizamos por la compra de cobija fina de cuatro millones de pesos, pero no entendemos que la reforma tributaria podría implicar que toda la inversión, nacional y extranjera, salga despavorida en los próximos meses, fruto de tasas de tributación confiscatoria que desincentivarán cualquier iniciativa privada; simplemente no tiene ningún sentido arriesgar el patrimonio para pagar mansamente el 70 % de las utilidades en impuestos.

Los congresistas vasallos y entregados al arequipe petrista no repararán en aprobar la tributaria a pupitrazo limpio; pues bien, al menos corresponde hacer públicos esos votos irresponsables que les dolerán a todos los colombianos, no solo a los más “ricos”. Hoy, más que nunca, la escasa oposición en el Congreso tiene una labor titánica: no pueden ser inferiores a ese reto. El futuro del país literalmente está en sus manos.

Ya va siendo hora de despertar y concentrarnos en las cosas que realmente nos afectarán. Que Petro duerma en sábanas de millones de pesos, la verdad, no nos inquieta. Lo que sí puede hacernos inviables como nación es desarmar toda la estructura institucional y económica de los colombianos, haciéndonos creer que requerimos “drásticos cambios” que no se necesitan.