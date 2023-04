Valeria tenía un sueño que definía como un poco loco. Le daba vergüenza a veces confesarlo y la verdad yo uso el anonimato para contarlo porque creo que soy una de las pocas que sabe su secreto. Valeria soñaba despierta con su funeral, pensaba en quién asistiría de corazón, qué comentarían, a quién de verdad le importaría y soñaba en poderlos ver a todos.

Quise entender por qué era tan importante para ella saber eso. Cuál era la razón que la llevaba a pensar tanto en un momento que en general todos dejamos olvidado. Ella con la voz quebrada me confesó que le tenía un miedo insostenible a morirse, no porque no creyera en una existencia posterior o en una conexión espiritual que perdurara sino más bien porque no sabía la suerte de su familia, especialmente de sus hijos sin ella.

Me llego al corazón el tema por que como mamá obviamente lo último que quiero es producirles cualquier tipo de dolor o tristeza. Pero está claro que Valeria gran ejecutiva y muy controladora no podía hacer nada respecto a algo que a todos nos va a pasar pero que ninguno quiere hacerlo personal, es como que otros se mueren, solo los demás.

En medio de la conversación entendí también que Valeria estaba muy preocupada por su “legado”. Dado que ahora muchos hablan de esto quise entender que era el legado para ella y me dijo que todo estaba amarrado a una gran visión de vida, a su propósito. Es evidente que yo quise saber cuál era su propósito, pero ella no tenía la más remota idea de cual era ese famoso propósito que hoy nos sentimos obligados a identificar y ojalá publicar, es decir hacer que todos lo sepan.

Valentina tiene una mirada de esas que no se sabe si son tristes o nostálgicas así que me miro de nuevo con tristeza. Me confesó entonces que, si no tenía propósito, no tenía legado y si era así se iba a morir y nadie se iba a acordar de ella. Algo así como que vino al mundo como una hormiga que trabaja carga hojas se mueve todo el día, pero cumple un ciclo de la naturaleza. Dudo mucho que la hormiga se esté preocupando por su propósito.

Me puse en la tarea de buscar cuál es el significado de la palabra legado y encontré que es el acto a través del cual una persona, en su testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes o derechos a otra persona o institución determinada.

Entonces el legado es como la herencia que le dejo al mundo. Y le pregunté a Vale así de sencillo y concreto ¿cuál es la herencia que dejas si te mueres mañana? Después de escuchar la repartición de sus activos y algunos CDT le dije que no hablaba de eso. La herencia inmaterial digamos que el mensaje por el cuál quisiera que la recordarán.

De nuevo su mirada se quedó en el infinito. Parecía ingenua como una niña de diez años, aunque ya está por sus cuarenta. Me dijo que su herencia era dejar hijos con valores y un trabajo bien hecho en su oficina, que la integridad y el buen ambiente que le ha dado a su equipo quisiera que perdurara para siempre.

Le dije, ¡lo descubrimos!, ahí está tu legado. Los valores de tus hijos como seres que aporten a la sociedad y un equipo al que cambiaste como líder. Sumar donde puedas sumar, le dije.

Por fin logré que sonriera. Me dijo tienes razón. Le confirmé entonces que no debía soñar con su funeral, sino que debía trabajar hoy por lo que espera que pase cuando muera, para que ella misma pueda gozar de su legado y lo vea antes de irse para el otro lado del universo.

¿Y el propósito me dijo? Le respondí que ese estaba en el corazón y ya lo tenía muy claro, que solo buscara una forma de ponerlo en letras.

Vale me abrazó y me sentí muy feliz de saber que estaba más tranquila. Y sobre todo fui feliz porque entendí que llevo algunos años trabajando en lo que quiero que sea mi legado y ya lo estoy viendo en esta vida. ¿y tú ya estás trabajando para tu legado?