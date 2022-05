En lo que es conocido como el Woodstock del capitalismo, el pasado fin de semana miles de inversores acudieron a Omaha, una ciudad de 475.000 habitantes en el estado de Nebraska, para escuchar en directo a Warren Buffett, el “Oráculo de Omaha” y a su colega y socio Charlie Munger. En un excelente artículo el periodista de El País de España, Miguel Jiménez, relata lo ocurrido: “Recibido con una ovación estruendosa como si fuera una estrella de rock, con una cubitera llena de coca-colas a su lado y unas cajas de chocolatinas delante, Buffett ha repasado entre bromas las cifras del primer trimestre. Aunque el beneficio neto del primer trimestre ha caído a la mitad por ajustes con derivados, según las cifras divulgadas ayer, los accionistas de Berkshire Hathaway tienen razones este año para estar contentos. Las acciones de la empresa suben un 8,5% en lo que va de año, mientras que el índice S&P 500 cae un 13%”.

Una de las principales características del oráculo es su sencillez y sentido del humor. Durante más de seis horas Buffett, de 91 años, y Charlie Munger, de 96 años, contestaron las preguntas de los accionistas. En broma, Buffett afirmó que tenía planeado dejar como su sucesor a Munger. Tanto el oráculo como Munger son inmensamente prudentes en relación a los riesgos que están dispuestos a asumir: “Tenemos una aversión extrema a incurrir en pérdidas permanentes con sus fondos…Psicológicamente, moriríamos si perdemos un montón de su dinero”. Buffett también criticó a Wall Street por convertir el mercado de valores en una “sala de apuestas”. Para Buffett, “Wall Street gana dinero, de una forma u otra, atrapando las migajas que caen de la mesa del capitalismo”, declaró. “No ganan dinero a menos que la gente haga cosas, y obtienen una parte de ellas. Ganan mucho más dinero cuando la gente apuesta que cuando invierte” y lamentó que las grandes compañías estadounidenses se hayan convertido en “fichas de póquer” debido a la especulación del mercado, poniendo como ejemplo el creciente uso de las opciones de compra, pues considera que los corredores ganan más dinero así que con una simple inversión.

Y si bien Buffett y Munger detestan a aquellos especuladores que se lucran con inversiones que no crean valor alguno, su furia principal se centró en las criptomonedas: “Si va a subir o bajar el próximo año o en cinco o diez años, no lo sé. Pero de lo que estoy bastante seguro es de que no produce nada”, ha dicho Buffett, que lo ve como algo “mágico”, en el peor sentido. Munger fue especialmente duro: “En mi vida intento evitar las cosas que son estúpidas, malvadas o que me hacen quedar mal en comparación con alguien. Y bitcoin tiene las tres cosas”. Munger justificó su afirmación de que es estúpido invertir en bitcoin al decir que “es probable que se vaya a cero”.

Berkshire Hathaway tiene en caja la no despreciable suma de 105.000 millones de dólares para aprovechar las oportunidades que le brinde el mercado. Con esta cifra pueden prácticamente comprar buena parte del sector automotor mundial. No me cabe la menor duda que Buffett y Munger no van a desaprovechar sus recursos en especulaciones ociosas. ¡Con certeza en criptomonedas no van a invertir!