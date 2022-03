El régimen está asustado

Tenemos una cita con la historia y un compromiso con ese legado tan fuerte que seguiremos defendiendo a capa y espada porque el respeto a la ley, los principios morales, la justicia, el desarrollo económico y la defensa de la ecología no dan espera.

Todos los acontecimientos alrededor del renacimiento de las ideas de Álvaro Gómez Hurtado han tenido miles de trancas y mochas. El régimen ha hecho todo lo posible para que no logremos lo que seguro lograremos, volver a tener voz y voto en el Congreso de la República.

Empecemos por las fechas: mientras que al Nuevo Liberalismo le entregan la personería jurídica en octubre del 2021, al Movimiento de Salvación Nacional lo hacen hasta el primero de diciembre del mismo año, teniendo el reconocimiento en la misma sentencia. Esto claramente nos dejó en una situación muy complicada frente a la inscripción de listas ya que los términos vencían el 13 de diciembre. Aunque tuvimos poco tiempo, logramos inscribir 19 listas de Cámara y una de Senado.

Muchos amigos entre comillas que llamaban a felicitarnos por este hecho histórico eran mas aves de mal agüero que pretendían que nos quedáramos quietos, que no participáramos en la contienda política, que no había afán, como si la situación del país diera espera. A Colombia se lo está carcomiendo la corrupción y el desdén de unos politiqueros espantosos, con muy poca moral, que sólo buscan sus propios beneficios y que un renaciente partido, sin rabo de paja ni pelos en la lengua, los podía incomodar, como de hecho está pasando.

Empezamos campaña sin recursos. Seguimos sin recursos. Al principio nos negaron el anticipo por pedirlo extemporáneamente. Pretendían que fuéramos adivinos y pudiéramos hacerlo antes de tener personería. Pusimos una tutela que conmina a que nos entreguen ese anticipo en 48 horas hace dos semanas y todavía nada. Ninguna aseguradora nos expide la póliza que se necesita: argumentan que no hay historia para definir el canon. Al final hicimos la campaña con las uñas, sin el anticipo, pero con la convicción que estamos peleando por el país y la verdad.

Tuvimos muy poca prensa. En muy pocos medios nos dieron la oportunidad de dar a conocer nuestras ideas. Se desconoció por mucho tiempo la candidatura presidencial de nuestro candidato en los debates y en las encuestas; cabe anotar que esto ha venido cambiando: el sol no se puede tapar con las manos, así sean muchas.

Falta esta última etapa que es la más dura, sobre todo sin recursos. No pudimos organizar los jurados electorales para el día de las elecciones, tema demasiado importante. Muchos dicen que ahí es donde se ganan y se pierden las elecciones. Esperemos que sea la justicia divina la que cuide nuestros votos en el conteo.

Siempre he pensado que el arte de hacer política debe ser con ideas, con propuestas y con votos, desafortunadamente en Colombia sólo se piensa en los votos, en cómo conseguirlos sin importar si se hace lícitamente o no, si se compran o no. Tengan la convicción los colombianos que nosotros somos diferentes.

El régimen trató a toda costa de aplacarnos, pero nuestra voz no paró, ni va a parar de sonar. Tenemos una cita con la historia y un compromiso con ese legado tan fuerte que seguiremos defendiendo a capa y espada porque el respeto a la ley, los principios morales, la justicia, el desarrollo económico y la defensa de la ecología no dan espera.