El trumpista criollo

Hace unos años, en una discusión política por redes sociales, un personaje de la izquierda me atacó diciéndome “trumpista criollo”, lo que nunca supo era que su alusión está lejos de hacerme sentir mal.

No es que yo piense que Trump sea la panacea, y que va a cambiar el mundo para bien. Pero sí hay unos temas que ha venido trabajando con los cuales me identifico plenamente, como su lucha contra el wokismo y su defensa de la vida. Así como la defensa de los dos géneros, sobre todo en competiciones deportivas, en donde mediocres hombres disfrazados de mujeres han llegado a competir sin vergüenza.

En otro de los temas que considero que Trump ha hecho lo correcto, ha sido en la coherencia y en darle valor a la palabra. Está haciendo lo que prometió en campaña, está cumpliendo, así no les guste a los demócratas.

En el ámbito económico, no estoy de acuerdo con las maneras, aunque entiendo que hasta ahora el resultado parece ser beneficioso.

Estados Unidos venía hace muchos años siendo el pendejo del paseo. Le venía dando plata a todo el mundo y pagaba el sostenimiento de la mayoría de las entidades supranacionales como la OMC, OMS, de las OEA, de la ONU, etc; muchas veces sin recibir nada a cambio.

Adicionalmente, a través de Usaid financiaba infinidad de temas en muchísimos países sin tener realmente el control de lo que se hacía. Con decirles que en Colombia, donde no se gastaba tanta plata, Usaid tenía más de 900 funcionarios en su lomo, entre empleados y contratistas.

Todo esto es lo que ha tratado de cambiar con su plan de tarifas recíprocas llamado el “Día de la Liberación”. Esto causó un crash en los mercados bursátiles. Los principales índices mundiales cayeron más del 20 %, en tres días. Muchos no han entendido que Trump es un negociante por naturaleza, lo que menos le interesa son los aranceles.

Cinco días después, las bolsas están reaccionando al alza. Yo lo he dicho y lo he repetido: una cosa es el análisis técnico de los mercados que se basa en la volatilidad, en las gráficas de Fibonacci, en las velas japonesas, etc. Y otro mercado es el fundamental, el que mira a las compañías por lo que son, por lo que hacen, por lo que venden, y por su futuro desempeño en el mediano y largo plazo.