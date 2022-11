Ella Es, Yo Soy

No puede ser un evento más. Este Foro invita a la reflexión y a llenarse de energía positiva para entender contextos más completos. Cada año hay un evento especial sobre mujeres, pero que en realidad no debe ser solo para mujeres.

Cartagena tendrá a más de 200 conferencistas del 9 al 11 de noviembre hablando de equidad, igualdad, oportunidades para mujeres y niñas.

She is Global Forum 2022: Women of the Future, espera tener cerca de 1500 asistentes.

Este evento, organizado por la Fundación She Is, tendrá líderes globales, emprendedores, académicos, figuras del sector público y privado juntos hablando de las oportunidades que necesitamos para acabar las brechas de género. El Forum este año tiene cosas muy interesantes, como un Tanque de Innovación y un Pabellón de Mujeres.

Según el Foro Económico Mundial, a América Latina le tomará 132 años lograr la paridad de género después de la pandemia. Se observan entonces crecientes desigualdades que hay que reparar. ONU Mujeres, gran aliado de este evento, considera que el tema es desafiante y advierte que al ritmo actual necesitaremos hasta 286 años para alcanzar la paridad. Esta tarea no puede ser solamente de las mujeres; esto es un tema de todos los seres humanos en el planeta.

Me encanta el tema de este año porque trabajar el futuro tiene que empezar en el presente, así que me parece increíble poder discutir temas como la intersección del impacto social, la educación, la tecnología y el emprendimiento.

Celebro ver patrocinadores y muchos interesados. Necesitamos movernos juntos y ver que este tema no es lejano.

Se darán algunos premios y me encanta el de Mujer Rural donde la Fundación Hands for Change y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) darán un premio especial a una mujer que haga un trabajo diferente, sumando y generando productividad en territorios. Tenemos que apoyar al campo y los territorios que muchas veces no tienen ni conectividad.

Estaré allá los 3 días escuchando, participando, opinando y entendiendo qué más podemos hacer desde donde estamos en la sociedad.

Tendré mi charla también y estaré enfocada en invitar a la autoconciencia para realmente abrazar la diversidad. Lo veo desde la transformación positiva; desde la construcción.

Qué bueno que haya cada vez más hombres porque la tarea es conjunta. MPODERA también entregará un premio a una mujer que en el sector salud hace historia y aporta al país desde su rol.

Gracias a Nadia, la Fundadora y CEO, a Jenny Lafaurie, la Directora Ejecutiva, y a todo el staff que trabajando 24/7 hará un evento inolvidable.

Ojalá haya muchos hombres en este evento y muchas mujeres que se comprometan con el futuro de las mujeres en un país que necesita esperanza y ejecución para ser más equitativos.

¡Nos vemos en el She Is Global Forum 2022: Women Of The Future!