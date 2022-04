Entre el perdón y la sanción

Aunque la capacidad de asombro de los colombianos es cada vez menor, el candidato de la izquierda populista le da vigencia, ahora pretende conseguir votos en las cárceles con los pocos corruptos que están pagando penas a cambio de rebaja de sus tiempos de condena.

Lo anterior, fuera de inadmisible, es francamente irresponsable: que un país sin justicia, donde los corruptos andan a sus anchas, donde los dineros públicos son la piñata de muchísimos políticos que han convertido su quehacer en empresas para delinquir, puedan tener la opción de bajar sus penas por un beneficio de perdón social.

Los recursos del narcotráfico, la plata fácil, han degradado nuestra sociedad. Hoy en día la sanción social prácticamente no existe, a los corruptos como a los narcos la sociedad los acepta, acoge, invita, y esto hace que ellos sigan delinquiendo, robando. Si en algo debemos cambiar los colombianos es en señalar a esos personajes y decirles en la cara que no los queremos en la sociedad, que no nos interesan sus millones, que nuestra moral está por encima de sus patrimonios.

Si me preguntan cual es la reforma mas importante y necesaria para el país, no dudaría en decir que la reforma a la justicia, una sociedad sin justicia es una sociedad sin futuro decía Álvaro Gómez Hurtado, no podemos seguir manejando estos altos niveles de impunidad, no podemos seguir con unas cortes politizadas, que además de impartir justicia, legislan por encima del Congreso, y administran el gasto público al lado del ejecutivo. Los pesos y contrapesos de las ramas del poder público hoy son prácticamente historia.

El candidato con mayor opción de llegar a la Casa de Nariño no puede estar pensando todo lo contrario a lo que los colombianos quieren y necesitan, la impunidad genera mas crimen, mientras no exista el susto a la ley, a que la justicia opere, los maleantes seguirán operando como lo hacen hoy en día, a sus anchas. Pensar que es vox populi que gran parte de los congresistas electos gastaron recursos por encima de los topes establecidos para salir elegidos y que no les pase nada, que sigan campantes, demuestra otro de los grandes problemas que tenemos.

Este proyecto de perdón social del señor de las bolsas, que tiene en su equipo de trabajo a bastantes personajes con presuntos hechos delictivos es una alarma muy importante para que los votantes analicen su voto, piensen que quieren para el país y voten a consciencia por un mejor futuro y no lo hagan sin buscar un mejor mañana para todos.

Si algo debemos combatir es la corrupción en todas sus formas y maneras, para hacerlo se necesita es llevar a esos delincuentes a la cárcel, no sacándolos y llevándolos al poder donde seguramente se volverán más ricos y poderosos. Bastante tenemos con el carrusel de la impunidad del proceso de paz de La Habana, que tiene a los narcos en el Congreso sin verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Esperemos que las alarmas sigan sonando y los colombianos reaccionen para bien. El momento histórico que tenemos es único e irrepetible y empieza el 27 de mayo de este año.