Escritos personales a mi diario

Caro cumplió años. Aunque mi amiga, era la homenajeada, la vi de un lado a otro atendiendo gente sin parar. Me llamo mucho la atención cuando me dijo que ella hacía cada año una reunión para dar gracias a todas las personas que se cruzaron en su camino y de una u otra forma la ayudaron a crecer como ser humano.

Inspirado en algo tan genial, quiero hoy dejar estos escritos a mi diario personal, un tipo de carta abierta para que tú te identifiques seguro con algunas de mis palabras, porque al final, aunque diferentes como seres de este planeta, nos pasan cosas similares.

A mis hijos, gracias por enseñarme todos los días cómo piensan los más chicos, por darme luz, ánimo, sonrisas y por creer en mí. Por hacerme reír y acompañarme en los momentos más duros del 2022. Simplemente por existir.

A mi pareja, gracias por siempre estar, por ser mi socio de vida, por caminar a mi lado sin juzgar, entendiendo mis diferencias y mi vulnerabilidad. Por tu amor incondicional.

A mi jefe, gracias por seguir confiando en mí, por seguir enseñándome, aunque no me gusta que me digan que hacer.

A mi equipo de trabajo, gracias por poner tanto empeño y ganas, por su actitud positiva, por su sonrisa en días difíciles y por decirme cuando estaba equivocada. Gracias por creer en un proyecto difícil y por tener la camiseta lista.

A mis amigos, he entendido a la luz de la sabiduría de los años que al final no son muchos los verdaderos amigos. Conozco muchísimas personas, pero la vida me ha enseñado que amigos de verdad, son pocos. Así que gracias por alegrarte por mis logros, por participar de mis cosas buenas y por darme un abrazo en los momentos difíciles.

A los que creía que eran mis amigos y ya no son. Gracias por el tiempo que pasamos juntos, porque en su momento me regalaste una sonrisa o una buena fiesta. Tal vez no todos los amigos son para siempre, así que gracias por el tiempo que me diste, así ya no haga parte de tu lista, ni tú de la mía, valoro el tiempo que estuvimos juntos.

A mis perritas, infinitas gracias por el significado real de la lealtad, el amor y el agradecimiento. Ahora que mis hijos están más grandes, siento que sus colitas moviéndose cuando despierto o llego a la casa son un buen reemplazo de las risas y abrazos de mis chiquitos cuando eran niños.

Gracias también a todos aquellos a quienes no les gusta mi estilo. Quienes preferirían que muchas veces me quede callada, o sea más prudente o incluso menos rebelde. Me enseñan a observar y a no juzgar.

A mi madre, mis hermanos, mi familia. Gracias por respetarme y darme amor y respaldo cada día de mi existencia

Y al Universo, le doy gracias por darme vida un año más. Un año donde me pasaron cosas fabulosas a nivel profesional y personal, pero donde también tuve que lidiar con el vuelo no esperado de uno de mis héroes favoritos (mi padre) y uno de mis mentores de vida, mi tío. Demasiado voltaje para un solo año.

Al final, querido diario, la vida es eso, o al menos así la percibo yo. Una montaña rusa de emociones, alegrías, tristezas, logros, decepciones y aprendizajes. Hoy no me siento triste ni desconsolada por nadie, porque no tomo las cosas personales, solo entiendo mi camino y trato de entender el de los demás.

Gracias, querido diario, por existir, para permitirme dar estas notas de fin de año. Hace unos días murió una joven amiga y madre, una nueva reflexión de que los días hay que vivirlos hasta que Dios disponga. La vida es un rato y yo quiero que el rato que me quede sea feliz y eterno. En armonía con los demás, sin complicaciones, sin criticar ni juzgar, solo abrazando lo que me lleva a crecer como persona. (Vuela alto Juli y sigue brillando desde el cielo).

Y al final una frase de Borges que me invita a vivir un año lleno de más emociones en el 2023, sin ego y viviendo un día a la vez… “Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes”.