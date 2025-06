¿Está Colombia quebrada?

Aunque el Gobierno de Petro esté dando pasos agigantados camino a deteriorar las finanzas públicas, creo que no le va a alcanzar el tiempo, si entrega la Presidencia, para lograrlo. Eso sí, dejará al próximo Gobierno en cuidados intensivos.

Necesitamos que quien gane la Presidencia en el 2026 tenga un equipo económico de primer nivel. Que el siete de agosto tenga claro que hacer para solucionar la infinidad de problemas que dejan. No habrá tiempo que perder.

Aunque lo más grave es el deterioro en el recaudo de impuestos. Las empresas están asfixiadas, no están generando los resultados financieros esperados.

Si pensamos en un aumento bajo de los ingresos y de uno considerable de gastos por intereses, por la Reforma Pensional (que, a hoy no sabemos si va o no) y por el aumento de más de 300.000 contratos de prestación de servicios nuevos. Pues, se está creando la tormenta perfecta para llegar a un default de deuda si no se aprieta bastante el cinturón.