¿Estamos en las mismas?

Se supone que la pandemia nos había enseñado, y no sé qué historias de la reinvención habían servido. Pero lo que está claro es que hay tanto por hacer y aprender que la vida anda corriendo con un concepto de agilidad asustador. No veo muchos cambios, de hecho, veo a algunos amigos y creo que estamos, pero en algunos casos.

Es momento entonces para que cada uno dedique un rato de su día, tal vez una hora de solo un día, para hacer un buen balance de lo que fue su volver a empezar en lo que llamamos normalidad. A los más metódicos los invito a que hagan un buen cuadro de Excel. Lo primero que hay que ver bien son las metas alcanzadas. Y no hablo de las cuotas de ventas de cada empresa o de los objetivos de servicios prestados/número de clientes, hablo de las metas de verdad, de esas que son propósitos.

Si arrancaste el año pensando que querías participar en una carrera y ni siquiera caminaste al parque el primer trimestre, ese objetivo se está cayendo. Si querías cambiar de trabajo y estuviste quejándote del jefe y de tu mala suerte y no has enviado ni una sola vez tu CV, ese indicador de éxito ponlo en cero.

Realmente, lo trascendente es que cada uno, dependiendo del método y de lo que busque, haga un buen balance, busque realmente cuáles han sido sus cambios para mejorar o si más bien está peor que antes. Hay que ver cuáles fueron los ingresos y los egresos emocionales de esta temporada. Dónde estuvieron los grandes logros del alma, el crecimiento personal, el dejar dependencias, mitos, prejuicios. O al menos en hacer conciencia de cuáles tengo.

Hace poco hablaba con alguien que insistía en decirme que cometió un error. Su supuesto error fue entrar a trabajar a una organización que no le convencía desde el principio. Me lo dijo tantas veces que en un momento de la charla me sentí con el impulso de decirle que no había cometido un error. Le dije de corazón que debía entender que la vida es así y que vivirla implica aprender de las cosas que no salen bien. No hay problemas, hay situaciones; no hay errores, hay aprendizajes.

Quisiera soñar en que el resto del año me va a traer lo que quiero. Pero el inicio de cada año en los últimos ciclos de mi vida se ha encargado de mostrarme que no hay control, que la vida viene como es y ya. El éxito en lo que uno emprenda o decida hacer solo depende de la planeación y la disciplina. La perseverancia es la que puede llevarte lejos. Pero aun así no hay control.

Ya ni pensamos en la pandemia. Nos vacunamos y salimos corriendo a seguir pensando en hacer y muy poco en ser. Tal vez sea momento de repensar que aprendimos realmente. Y si estamos usando algo de nuestros aprendizajes para crecer.

Un tiempo de balances. Pensar si desde lo personal crecí, si veo el mundo un poco diferente quiere decir que algo evolucione. Si dejo que otros piensen diferente también aprendí. Si con calma trato de escuchar más creo que también eso se puede meter en mi columna de ingresos. Planea lo que resta del 2022 desde el corazón con el cerebro en el objetivo. Pon en tu lista de propósitos cosas diferentes a las terrenales . ¿Qué tal un voluntariado? ¿Qué tal sonreírles a tres personas desconocidas por día? ¿Qué tal un día sin juzgar a los que piensan diferente? ¿qué tal agradecer todos los días por la vida? ¿qué tal quejarte menos? ¿darle más al Universo y pedir menos?

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender”.

- Alvin Toffler