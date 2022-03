Este domingo nos estamos jugando mucho. No podemos equivocarnos

¡Llegó el día! Llevamos varios meses, incluso años, escuchando una advertencia lapidaria: ¡Ojo con el 22!; pues bien, llegó ese momento. Este domingo se definen muchas cosas, pero la más importante de todas: nuestra viabilidad como nación.

Muchos creen que esto es una simple dicotomía entre “petrismo” y “uribismo”, sin embargo, ese ya no es el problema. Lo que nos jugamos, hoy más que nunca, es nuestro modelo económico, nuestra esencia como sociedad y el futuro, no solo de esta generación, sino de varias más.

Esta campaña, en especial la del Congreso, ha brillado por la falta de propuestas y por las posiciones mesiánicas. No hay agenda, el debate se reduce a votar por unos, para que no lleguen otros, pero de fondo, no hay mucho. Es una especie de guerra fría en donde el miedo y la zozobra es la regla; es la gasolina que alimenta la contradicción.

Para pesar de nuestra maltrecha democracia, esto no es de sustos. El riesgo es cierto y los modelos no son teóricos. El resultado de equivocarnos lo podemos ver todos los días con los vecinos. No es tan sencillo como reducirlo al caso venezolano. Existen otros países como Chile, Argentina, Brasil y Perú que han sufrido las consecuencias de dejar de lado la democracia, para darle paso a la demagogia, el populismo y la lucha de clases como mecanismo de gobierno.

De otra parte, pasando a los candidatos de las consultas a la presidencia, una de las propuestas de campaña, que apoyan varios candidatos al Congreso, indicaría que el país debería declarar una “emergencia económica” por la “hambruna” que está padeciendo la nación entera. Nadie niega que la situación es difícil, pero ha mejorado sustancialmente en los últimos meses. Se ha recuperado notoriamente el ingreso de los hogares y a pesar de que la inflación se muestra desbordada, las intervenciones son muy puntales, no nacionales, ni generalizadas. Los señores caos y anarquía quieren que la gente sienta hambre, así tenga la barriga llena.

Los aspirantes tremendistas, acudiendo a cifras y frases clichés, quieren convencernos de la necesidad de seguir aumentando el salario mínimo y los subsidios sociales, incluso proponen ajustes mensuales, al mejor estilo de las economías latinoamericanas más decadentes. Nos tratan de vender la idea de la necesidad de regalar alimentos, replicando el modelo de las tristemente famosas cajas “Clap” que el gobierno de Maduro utilizó para comprar conciencias con comida y de paso desfalcar los pocos recursos que todavía le quedaban al descalabrado pueblo “bolivariano”.

Ese tipo de propuestas no solo están diseñadas para la tribuna, sino que consciente y abiertamente se saltan varios de los controles constitucionales al pretender gobernar a punta de estados de excepción. Algo que logramos superar hace décadas, pero que pareciera ser el camino elegido para sortear el escollo que podría representar la oposición en el Congreso. Eso no solo es antidemocrático, sino muy peligroso, sea quien sea el presidente.

En esta campaña se ha prometido de todo y para todos los gustos, sin embargo, ninguno de los contendores electorales, en especial los autoproclamados salvadores progresistas, se detienen a explicar cómo o de dónde sacarán los recursos. Con una facilidad pasmosa se limitan a aseverar que todo se pagará con más impuestos a los “poderosos”, sin reparar que todo, absolutamente todo, es finito. Si se cumplieran todas esas promesas, los presuntos “ricos” durarían unos pocos minutos. De ahí para adelante, todo se reduciría a repartir pobreza.

Nunca será reiterativo pedir sensatez. Hemos pasado por momentos muy duros y la crisis mundial que ha generado Rusia y que nos tiene al borde de una guerra mundial no deja mucho espacio para el optimismo; por eso, hoy más que nunca, debemos actuar con cautela. No es momento para embarcarnos en aventuras populistas que solo prometen lo que nunca podrá cumplirse y una “lucha de clases” que solo nos destruirá como nación.

El país debe unirse en torno a proyectos políticamente viables, sensatos y que procuren acercarnos; lo demás es literalmente jugar ruleta “rusa” con el futuro de todos. Opciones hay muchas, solo es cuestión de tomarse el tiempo de analizar hojas de vida, el talante democrático y las ejecutorias. Dios ilumine y proteja a los colombianos.