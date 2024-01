Fantasías animadas de redes sociales

No existe un mejor vehículo para acabar la reputación de una persona, con datos falsos o inventar una mentira que se terminen comiendo ciudadanos, que las redes sociales, así le contesten o reposten, porque como dice el adagio popular “El daño está hecho”.

Y los colombianos tenemos a Petro, la persona que más utiliza hoy en día estas redes sociales para abrogarse victorias ajenas, o con base en falsos silogismos llegar a conclusiones falsas; como él considera que la función más importante de su trabajo es andar pegado a X, mucho de lo que escribe queda mal escrito o no es del todo cierto.

Las redes sociales tienen otros inconvenientes, el más complejo es que la mayoría de las cuentas activas no son reales, son bots o cuentas de bodegueros, algunas que funcionan tan bien que hacen caer a cualquiera. Sé de personas que tienen entre doscientas o trescientas cuentas en X que manejan de manera diferente y que no son identificables fácilmente.

Cada día son más las personas que dejaron de ver noticieros y oír noticias, ya que toda la información la recolectan por las redes sociales. Allí todos somos iguales, todos manejamos la misma información, y cualquier persona puede convertir un día su cuenta en tendencia o crear un “trending topic”.

Obviamente, a medida que se tengan más recursos, existe la posibilidad de generar más atención a través de las redes sociales. Muchas compañías y personajes de la política y la farándula gastan millones de pesos mensualmente para generar noticias y ser más vistos y ponderados, por lo que dicen o actúan en las redes.

Un ejemplo muy sonado fue cómo la izquierda utilizó las redes sociales para acabar la popularidad de Álvaro Uribe. Él tenía un muy buen teflón, pero a punta de bodegas, de verdades a medias y de tendencias lograron minarla.

Yo he hecho el ejercicio de buscar ayuda poniendo un X sobre una compañía donde su call center no funciona o no contestan. Es impresionante cómo es de rápida la respuesta, y cómo el problema se soluciona rápidamente. Obviamente, la respuesta dependerá muchas veces del número de seguidores o de presencia de la cuenta en la red social. Las compañías tienen pánico a que un comentario negativo se convierta en una mala tormenta.

Por las redes sociales convierten a gente honesta en corruptos, o a corruptos en gente honesta, como también a personas inteligentes, en brutas... Es más, cualquier persona podría llegar a tener un gran reconocimiento con un buen manejo de redes, se han creado hasta presidentes por cuenta de estas. En Colombia casos como el de Duque y Petro son un ejemplo, y Milei en Argentina. Así ha habido personas que se han potencializado por redes, otras han perdido toda su relevancia por el mal manejo de estas, por los errores de ortografía o por su capacidad de mentira y manipulación.

La prensa oral y escrita que al principio fue reacia a entrar en el juego de las redes, pero les tocó meterse de lleno, muchas veces si la noticia no sale por redes, no es noticia.

Últimamente, ha habido noticias o tendencias mundiales que han perjudicado personas sin tener por qué y muchos responsables y protagonistas han pasado de agache, temas como la isla de Epstein han sido ejemplos de esto.

En el caso de X, que es como una pelea de gallos, necesitamos que cada día haya más cuentas verificadas, y que haya más control desde la compañía en el mal manejo de la información, sobre todo con el tema de amenazas.