Fútbol y la falta de igualdad de género

Las brechas entre géneros han trascendido muchos sectores, se presenta de muchas formas y es un tema que vemos que se mantiene en la mira de muchos discursos y estrategias de organizaciones públicas y privadas. No es un secreto que la desigualdad, hablando en términos generales, afecta negativa y mayoritariamente a las mujeres en todo el mundo; no obstante, la tenacidad femenina para demandar lo justo ha tenido sus efectos y ahora vemos más mujeres en cargos directivos, más mujeres en política, más mujeres emprendedoras, más mujeres que acceden a la educación terciaria, y más y más mujeres que luchan empoderadas por sus sueños y su reconocimiento en ámbitos machistas.

En ámbitos laborales, aún existen brechas que refieren, especialmente, a desigualdades salariales y de crecimiento profesional. Aún surgen situaciones en las que un hombre gana más que una mujer, aun cuando desempeñan el mismo cargo, o situaciones en las que se discrimina a la mujer para ascender en su plan carrera dentro de una organización.

Es un tema que se torna molesto e injusto y ya son muchas compañías las que se toman el desafío de mermar este tipo de desigualdades para apoyar el libre desarrollo y crecimiento de la mujer. ¿Pero qué pasa con el fútbol? Y no sólo se habla de la Federación Colombiana de Fútbol, porque en realidad es un problema que se extiende a lo largo y ancho del mundo. Las jugadoras ganan muchísimo menos y tienen mayores dificultades para trascender en su carrera.

Basta con ver algunas cifras de las jugadoras y los jugadores que más ganan a nivel mundial. Hoy en día, el francés Kylian Mbappé es considerado el jugador mejor pagado del mundo quien, en solo una semana alcanza ingresos de USD$ 1,19 millones. Sin embargo, si se evalúa cuánto gana hoy día la jugadora mejor pagada del mundo, que resulta ser la australiana Sam Kerr, sus ganancias anuales alcanzan los USD$ 526.000.

Básicamente, en una sola semana, un hombre estaría ganando el doble de lo que gana una mujer en todo el año en el mundo deportivo, contando los deportistas élite y mejor pagos; imaginemos cómo es el común y corrientes de, por ejemplo, nuestras jugadoras de fútbol nacionales.

Empíricamente, también se podría hablar de la falta de popularidad de las ligas femeninas por falta de patrocinios y de transmisión de sus competencias. No es nada justo después que, en el caso de Colombia, la división femenina llegó a la final de la Copa América, logró el cupo en la Copa del Mundo Femenina de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París en 2024, mientras que el combinado masculino quedó eliminado prematuramente del Mundial de Catar 2022, donde ni siquiera clasificó.

Por supuesto, no se trata de desmeritar la liga masculina y más por sus más recientes fallas; el conflicto viene, en realidad, si uno compara las transmisiones, los patrocinios, las inversiones, la publicidad y la afición de estos eventos con las alegrías que nos viene dando últimamente la selección femenina de Colombia. Es un tema muy disparejo y es más que evidente el apoyo que tiene de más la división masculina.

Asimismo, se nota en los botines que se llevan en competencias internacionales. Brasil se llevó a casa USD$ 1,5 millones después de ganarle a Colombia en la final de la Copa América femenina; mientras tanto, el mismo torneo, en su edición 2021 para la división masculina, el premio mayor era de USD$ 8,5 millones más. Y si miramos la Eurocopa Femenina de 2022: el premio a repartir entre las selecciones femeninas es de USD$ 16 millones, lo que equivale a menos del 5% del monto destinado a la Eurocopa Masculina del año 2020, con un valor cercado en los USD$ 317 millones.

El fútbol femenino es también inspirador, empoderado y familiar. Allí yace una oportunidad de inversión que no han sabido explotar ni la Dimayor, ni la Difutbol, ni mucho menos el Ministerio del Deporte. Y vale la pena mencionarlo porque de allí parte una mejora en las condiciones salariales de nuestras jugadoras.

Así, mientras enaltecemos su “jogo bonito”, no pararemos de exigir un juego limpio desde la fanaticada para las selecciones femeninas. Muchos queremos disfrutar de estos encuentros televisivos en nuestros hogares, queremos ver más encuentros en vivo de la liga femenina, queremos celebrar sus logros como si fueran nuestros; no obstante, todos queremos ver una mayor igualdad para las jugadoras, mejores inversiones para no entorpecer el desarrollo de su carrera, mejores salarios y mucho más. Todo lo que sea necesario para brindarle a cada jugadora la posibilidad de llegar a nuevas cúspides en su carrera.

Hoy día se discuten propuestas desde el nuevo Gobierno y a través del Ministerio del Deporte, para fortalecer vía el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la constitución de una formalizada Liga Femenina de Fútbol, apalancada, entre otros lineamientos, en que cada equipo masculino para competir tenga un equipo femenino. Esperemos que este entusiasmo de propuestas se traduzca en hechos tangibles y reales y no se quede en posibles imaginarios, que sigan dibujando ideas que no son materializadas y el potencial futbolístico femenino en el país se siga marchitando y las brechas de igualdad de género sigan aumentando.