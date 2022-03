Haz tú el cambio

La semana pasada se celebró el día mundial de la no discriminación. Para ser más exactos, el 1.° de marzo. No fueron muchos los que pusieron su voz o publicaron fotos al respecto. Si entraste a redes encontramos, además de algunas demandas, palabras en contra de candidatos presidenciales y hasta canciones de grandes artistas en respuesta “frentera”. Pasan y pasan cosas y no aprendemos. Y en medio de tanta historia, de un mundo con tapabocas parcializado, insensibilizado total y algo perdido, nos llega un nuevo Día de la Mujer. Otra vez es marzo.

Me gusta la conmemoración que hace IWD (International Women Day) este año, donde la base es #brakethebias que sería más o menos romper los prejuicios.

El tema es que, aunque cada vez más gente entiende lo que es un prejuicio, una creencia limitante, muchos aún sienten que jamás han sido prejuiciosos y que en realidad son amplios de corazón y humildes de nacimiento. Desconfía de quien va cantando su humildad de manera permanente.

Volviendo al Día Internacional de la Mujer, ¿qué tal si le damos un ojo diferente, sin exigencias, y más bien con buenas reflexiones? Haciendo una invitación consciente y bonita a romper los estereotipos. De las mujeres con las mujeres, de las mujeres con los hombres y de los hombres contra las mujeres. Mejor dicho de todos contra todos.

Creo firmemente en el poder de la mujer, pero también creo en lo maravillosos que son los hombres. Pienso que nos complementamos y que por eso estamos en un mundo que debemos compartir.

He tenido discusiones sobre las leyes de cuotas y este tema obligado de cambiar la mezcla de hombres y mujeres en las empresas. Pero no porque no creo que deba haber un justo y real balance, sino porque en general soy una convencida de los méritos, de cómo ganar posiciones en procesos justos a través de la experiencia, la inteligencia y la capacidad. Y ahí las mujeres tenemos todas las armas, así que por eso creo más en la meritocracia que en las cuotas.

Pero también es cierto que en un mundo aún dominado por hombres hay que pelearla un poquito con leyes y normas para que al menos la brecha empiece a decrecer.

El estudio “Participación de las mujeres en juntas directivas” de Board Members Survey Latam 2021 realizado por PageGroup, en un grupo de mil juntas directivas de América Latina, mostró claramente una brecha que se mantiene entre la presencia de hombres y mujeres en cargos directivos. Hoy la participación de mujeres es del 24 % en juntas directivas.

El 24 % de las empresas participantes (Latinoamérica) tiene entre el 40 y 50 % de mujeres en sus juntas directivas; en el 76 % restante, las mujeres ocupan menos del 30 % en dichas juntas.

Y si hablamos de las mujeres en la ruralidad, la cosa es peor. Representan una cuarta parte de la población mundial. En nuestra región, 125 millones de personas viven en zonas rurales, con algunos países como Haití y Guatemala con casi la mitad de su población rural.

Es conocido que la ruralidad tiene más pobreza y menos conectividad, y, por tanto, menos educación. Datos de 2019 (FAO) revelan que 1 de cada 2 personas que viven en el ámbito rural son pobres, mientras que en el ámbito urbano este número es de menos de cada 1 en 5.

Entonces, necesitamos que quienes pueden trabajar por compartir los privilegios y educar a más niñas en pobreza reflexionen y empiecen a moverse. Hay muchas fundaciones que ya lo hacen, así que no te quedes paralizado porque piensas que es demasiado para ti.

No regalemos chocolates esta vez. Hagamos una tarea de reflexión, de soltar los estereotipos, de aprovechar la posibilidad de hacer cambios aunque sean pequeños, pero de reivindicar a las mujeres más vulnerables. Como plantea IWD en su campaña, imagínate un mundo con igualdad de géneros, libre de estereotipos, prejuicios y discriminación, un mundo diverso, equitativo e incluyente. Un mundo donde la diferencia se celebra.

El mundo necesita hombres y mujeres que crean y trabajen por la equidad. Colectivamente podemos romper los paradigmas. Métele ganas y sé tú el primero en generar el cambio. #brakethebias. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!