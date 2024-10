Hace un par de años solo hablábamos de reinventarnos. Era una palabra que, obligados por la pandemia que nos encerró a entender que no controlamos nada, decidimos usar repetidamente para mostrar que no podíamos seguir igual.

Ahora, la palabra favorita es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no podemos planear como hacíamos hace algún tiempo, tenemos normalizados conceptos que no deberíamos y estamos como quietos esperando si las cosas orgánicamente mejoran.