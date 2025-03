La Información Privilegiada o “insider trading” concierne al uso de información confidencial, no pública, por parte de individuos para realizar operaciones en el mercado de valores que les otorgan una ventaja injusta sobre los que no tienen acceso a dicha información. Este acto no solo plantea un problema ético, sino que también está regulado y penalizado por las leyes de valores en muchos países. Aunque hay muchas definiciones, esta me pareció la más lógica.