La Ruta JOMO

La creatividad en las palabras, las tendencias, los estilos de vida siempre han estado a la orden del día, pero hoy al tener redes sociales hay una diferencia enorme por que todo se puede viralizar, hacer publico, juzgarse, apropiarse. En medio de tanta información ya no se sabe a quien creerle o a donde mirar.

En medio de tanta cosa, a mi juicio sirve una pequeña parte de la información, pero es evidente que estamos allí como un árbol recibiendo lluvia, viento, sol todo lo que nos quiera caer encima y solo depende de cada uno el uso que le de a lo que encuentra. De nuevo la realidad está allí para tu propia interpretación.

En medio de esta navegada informativa hace unos meses me encontré con un concepto que me encanto se trata de JOMO que significa (Joy Of Missing Out)en inglés, lo que se traduce al español como “Alegría de perderse algo”. Este término es el antónimo de FOMO (Fear Of Missing Out), que se refiere a la ansiedad que puede experimentar alguien por no estar presente en eventos o situaciones que otras personas están experimentando.

La idea detrás del JOMO es disfrutar del tiempo a solas y estar feliz de estar en casa o hacer otras actividades en lugar de sentirse presionado por estar presente en todos los eventos o actividades sociales. El JOMO puede ser beneficioso para la salud mental y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad relacionados con la comparación social. Comparación que todos vivimos viendo las fotos y las historias de amigos en las redes sociales o en esta necesidad absoluta de nuestra sociedad de mostrar lo que se considera exitoso. Y es que hoy casi todo se muestra y se compara.

Otra diferencia es que FOMO se asocia comúnmente con la tecnología y las redes sociales, ya que estas plataformas pueden mostrar constantemente lo que están haciendo los demás. En cambio, JOMO no está necesariamente relacionado con la tecnología y puede aplicarse a cualquier situación en la que alguien decida quedarse en casa o hacer actividades en solitario.

En resumen, JOMO y FOMO representan dos perspectivas opuestas sobre cómo enfrentar la vida social y las actividades en grupo. Mientras que FOMO se enfoca en el miedo a perderse algo, JOMO se centra en el disfrute de la propia compañía y la satisfacción de no tener que estar constantemente involucrado en eventos y actividades sociales.

1. Establece límites: Aprende a decir no a las actividades o eventos que no te interesan o no te hacen sentir cómodo. A veces, es necesario establecer límites para proteger tu tiempo y energía.

2. Encuentra actividades que disfrutes: Identifica las actividades que te hacen feliz y te hacen sentir realizado, como leer un libro, escuchar música, hacer manualidades o cocinar.

3. Aprende a estar presente en el momento: En lugar de preocuparte por lo que podrías estar perdiéndote, concéntrate en lo que estás haciendo en el momento. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas y a apreciar el momento presente.

4. Sé amable contigo mismo: Aprende a tratarte a ti mismo con compasión y amabilidad. Date permiso para relajarte y hacer cosas que te hagan sentir feliz y relajado.

5. Desconéctate de la tecnología: Dedica un tiempo al día para desconectar de la tecnología y las redes sociales. Esto te ayudará a reducir la comparación social y te permitirá disfrutar de tu propia compañía.