La tecnología y los nuevos modelos de scoring crediticio

En el sector financiero, la tecnología nos brinda ahora nuevas y mejoradas formas de crear un perfil financiero que dé como resultado calificaciones crediticias precisas y personalizadas, estas sobre la capacidad de endeudamiento de una persona en particular. Pero mientras las aplicaciones fraudulentas se mantengan operando, la aversión de las personas se mantiene dentro del sector.

Pese a toda la polémica generada por la irrupción de las nuevas tecnologías, cada día son más las organizaciones y las personas que buscan desarrollar nuevas aplicaciones para y a través de la inteligencia artificial. Este es uno de los campos de la tecnología que ha tenido enormes avances en los últimos años y su versatilidad da para aplicarse en una gran diversidad de sectores como la salud, la educación, el mercadeo o, por supuesto, el financiero/bancario.

Cuando se habla del sector bancario y financiero, la aplicación de sistemas de inteligencia artificial trae algunos beneficios como la automatización de procesos considerados como rutinarios, mayor velocidad en el servicio, reducción de costos, una percepción en la mejora de la calidad de atención al cliente y una mayor precisión en el procesamiento de grandes cantidades de datos. Uno de los procesos que más fácilmente relaciona todos estos atributos ha sido el avance en materia del scoring crediticio.

Al respecto, el scoring crediticio, o calificación crediticia, representa la evaluación previa que se realiza a un potencial cliente para medir su capacidad de pago y medir la probabilidad y el riesgo de mora asociado por el incumplimiento de sus deudas. Un proceso que podría considerarse como rutinario para la banca, pues se realiza para todos los potenciales clientes que deseen adquirir algún producto crediticio dentro del portafolio ofrecido por las entidades del sector (en las que, claramente, también podemos incluir las Fintech).

Y si recordamos lo que se hacía tradicionalmente para armar un perfil crediticio, todo el proceso involucraba bastante papeleo físico que demandaban los bancos para recopilar datos, ayudándose también de otros organismos estatales para profundizar en el historial crediticio de una persona. Al final, se creaban modelo de riesgos basados en ese historial y se asignaba un puntaje a cada solicitante.

Pero en un modelo de economía abierta, en el que aún se habla de billones de personas que permanecen como no bancarizadas en el mundo, un modelo así de tradicional se torna obsoleto. Y actualmente la digitalización de la información ofrece una enorme cantidad de datos que ofrecen no solo las autoridades fiscales, sino también otras opciones como las redes sociales.

Es así como, hoy día, el scoring crediticio basado en inteligencia artificial determina más fácil la solvencia de una persona y evalúa hasta qué punto llega su capacidad de endeudamiento a partir del análisis de datos diversos como los ingresos totales, análisis de transacciones, experiencia laboral y, sorprendentemente, de su comportamiento como usuario en redes sociales y patrones de comportamiento asociados al uso de su smartphone.

Aparentemente, estas soluciones no acceden ni a mensajes personales ni a información personal, sino que se enfocan en la recopilación de metadatos y siempre solicitan el consentimiento del cliente. Como ejemplo puntual se puede mencionar a CredoLab que pretende democratizar el acceso al crédito a partir de datos que brindan los smartphones.

Sin embargo, con cada nueva oportunidad que se presenta, también se presenta un desafío. La seguridad cibernética y la protección de los datos personales siempre se pone en tela de juicio ante alternativas digitales que, como en este caso, recopilan información privada y sensible de las personas. Y aunque el sector tecnológico se mantiene trabajando en protocolos que garanticen esta seguridad, no dejan de surgir aplicaciones fraudulentas que no tienen ni protocolos de ciberseguridad ni algún modelo de scoring.

Vale la pena recordar los cientos de casos que se presentan en el país por aplicaciones que amenazan y ofenden a sus usuarios luego de otorgar los préstamos. Muchos se han quejado de que las personas que están detrás de estos fraudes han robado la información de sus contactos (sin autorización de la persona titular) para extorsionar no solo a quien toma el crédito, sino también a personas que aparecen en su historial de contactos. Asimismo, amenazan con procesos de litigio que legalmente no pueden hacer o, incluso, con aparecer en el domicilio de la persona para cobrar el dinero que exigen por medio de innumerables intimidaciones.

El primer paso para saber si se trata de una aplicación fraudulenta es validar en la página de la Superintendencia Financiera si la entidad es vigilada o no. Fácilmente, puede descargar el archivo de todas las entidades vigiladas por la entidad en donde podrá validar la razón social de estas aplicaciones en caso de tener dudas sobre un posible fraude.

Por otro lado, como recomendaciones adicionales importantes, la persona debe exigir que se le suministre toda la información del crédito antes de aceptar o firmar la aprobación de su desembolso. Tiene que conocer y tener registro del monto, tasa de interés, cuota fijada y fecha de pago como mínimo. De igual manera, debe exigir que se ponga a su conocimiento la Política de Tratamiento de Datos Personales manejada por la aplicación, puesto que debe ser puesta en conocimiento a los titulares.

La tecnología ahora nos brinda nuevas opciones para tener un perfil más personalizado de todas las capacidades financieras que tiene una persona. Según la quinta edición del Finnovista Fintech Radar Colombia 2023, nuestro país cuenta actualmente con 103 Fintech para actividades de préstamo en el país. Una evidencia más que apoya la existencia de una bonanza crediticia en la que, por más oferta que haya, no hay que perder la noción de que “lo barato sale caro”: una alternativa financiera que no tiene algún protocolo para la evaluación crediticia y/o que evita los protocolos de tratamiento de datos no equivale de ninguna manera a una solución crediticia segura.