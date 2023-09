La virtud silenciada de las economías

En las finanzas, el atractivo es claro: productos con baja volatilidad y retornos agradables y predecibles. Instintivamente, retrocedemos ante el dolor asociado con la pérdida. Como resultado, nuestras estructuras financieras están hábilmente diseñadas para evadir la volatilidad, erigiéndola como el enemigo.

Entren los bancos centrales, los anestesiólogos del mundo económico. Ya sea la Reserva Federal de EE. UU. protegiendo repetidamente la economía desde la era Greenspan, o la solución de Europa al dolor a través de una moneda unificada, asegurando que Grecia y Alemania estuvieran en igualdad de condiciones. Japón, pionero en este enfoque, comenzó a anestesiar sus problemas económicos ya en 1990.

Sin embargo, considera el caso de Elaine, una niña que no podía sentir un corte, un moretón o una quemadura debido a su insensibilidad congénita al dolor. Para ella, el dolor no era una advertencia, simplemente no existía. Pero la ausencia de esta señal la puso a menudo en peligro.

Al igual que la falta de dolor en Elaine no significaba que estuviera bien, las economías, protegidas del malestar inmediato, no están inmunizadas contra daños a largo plazo.

La insensibilidad al dolor dio origen a compañías ‘zombi’ en Japón, EE. UU. y Europa. Pero veamos a China, una nación que eligió un camino diferente. Optando por enfrentar directamente el malestar desde 2015, especialmente en su sector inmobiliario, su estrategia era clara: proteger el macro asumiendo riesgos en el micro. Aunque, incluso ellos tienen su talón de Aquiles: la inestabilidad social.

Mientras, EE. UU. y Japón enfrentan un tipo diferente de dolor: la tensión geopolítica destinada a contener a China. En un mundo sacudido por los efectos secundarios de la globalización menguante, depender únicamente de la política monetaria como analgésico se complica. A medida que la globalización decae, los costos de transacción aumentan y la inflación se descontrola, atando de manos a los bancos centrales.

Las tasas de interés realmente elevadas pueden ser una agonía para la economía zombi, pero son un soplo de aire fresco para la economía global. El mandato se aclara: buscar productividad o perecer. En el dolor, hay una lección poderosa. Abrazado correctamente, moldea estrellas. Evitado, engendra zombis.