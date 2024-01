Las pasiones nos eligen

No nací para tener jefe. Eso le he escuchado a más de uno que siente que no le gusta que lo “manden”. El pensamiento que viene a la cabeza de todos los que en algún momento han vivido en un mundo corporativo tradicional es, qué puede sentirse no trabajar para nadie más, no tener jefe y arriesgarse a emprender un proyecto individual que pueda darte un mejor vivir y el famoso “trabajar para mí”.

Creo que alrededor del emprendimiento hay muchos paradigmas que vale la pena reflexionar. El primero podría ser que si se empieza a emprender con el motivador equivocado seguro, el tema puede fallar y además frustrar al sujeto que se metió de “emprendedor”.

Si lo que se busca es “tener más tiempo” claramente es una falacia. El emprendedor trabaja a toda hora, días festivos, noches y a la hora que menos lo espera. Normalmente, sus nuevos clientes son los que ponen los horarios y la organización de una agenda se vuelve un reto nuevo que al otro lado de la mesa no sucede.

De otro lado, si lo que buscas es más plata porque “ahora si trabajo para mí” posiblemente la encuentres en el mediano plazo, pero lo que más puede ocurrir es que al principio del emprendimiento sea mucho más el gasto que la ganancia.

Otro paradigma que hay que romper es pensar que los amigos van a dar negocios automáticos. De hecho, no tienen por qué hacerlo en aras de la amistad. Solo pensar en llamar a mi amigo de infancia e inmediatamente tener nuevos contratos es bastante ingenuo.

El emprendedor necesita a mi juicio un par de cosas bien atornilladas, la valentía y la resiliencia, además de un ego guardado en el bolsillo, porque la realidad de la vida del emprendedor difiere bastante de la burbuja en que a veces se convierten las empresas, donde se vive un submundo que no es muy consistente con la vida real.

Emprender me parece un reto absolutamente apasionante. Admiro profundamente a los valientes que dejaron sus cómodas sillas, ambientes controlados y salarios en la cuenta fijos cada quince días por darle rienda a sus sueños.

Pero es claro que emprender no es para todo el mundo. Saber que unas salen y otras no, que la apuesta es a muchos huevos en diferentes canastas, que algunos amigos no vuelven a contestar el teléfono y que la plata que entra no es la misma cada quince días, es parte del juego.

Cada uno debe vivir su juego de vida donde quiera, donde realmente se sienta cómodo. El mundo corporativo tiene su fascinación dependiendo de si me siento a gusto con el ambiente y cultura de la Empresa; si siento que encajo y que hay mariposas en mi panza en la mañana antes de empezar a hacer lo que hago en mi empresa.

Hoy te pregunto si tienes un sueño que suena bueno, innovador, interesante y sigue estando de manera recurrente en tus noches, ¿por qué no lo sigues?, ¿por qué no tienes la plata? Inversionistas hay, buenas ideas están y gente con ánimos atornillados al cuerpo se pueden encontrar si se busca con buen ojo.

Vive tus propios sueños, no los de otro, trabaja infinitamente, pero en lo que te gusta, que tus jefes sean los clientes a quienes debes influenciar y convencer.

El que es emprendedor tiene ese destello en los ojos desde que vendió brownies en el colegio. Si soltamos un poco más las ataduras que normalmente están amarradas a los paradigmas del deber ser, el dinero y al plazo inmediato seguro, podemos construir empresa y ver resultados increíbles en un futuro que estratégicamente puede planearse.

A todos los valientes emprendedores mi abrazo de corazón por ser ejemplo de decisión y persistencia. Deja de soñar, la vida es un ratico y para que dejarla planeada. Que nada ni nadie te diga cuáles son tus prioridades. Vive este año aterrizando ese sueño que tienes guardado hace rato, ¿qué tal poner a rodar una buena idea?

Uno de los errores más grandes que comete la gente es forzar su interés en algo. Uno no elige sus pasiones; las pasiones nos eligen a nosotros. (Jeff Bezos).