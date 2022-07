Lo mejor de lo peor

Es pertinente empezar este artículo dando una explicación sobre su encabezamiento. Lo peor, sin la menor duda, son los combustibles fósiles, y lo mejor, en una transición, es el gas natural. ¿Es acaso el gas natural un combustible limpio como lo pregonan sus importadores, productores y distribuidores? Lejos de eso. El gas natural es un combustible sucio cuya explotación acarrea muy altas emisiones de metano, uno de los principales contribuyentes a la crisis climática. Y bien es cierto que el gas natural emite la mitad de CO2 a la atmósfera que el petróleo y el carbón, no deja de ser un combustible altamente contaminante y no renovable.

Dicho lo anterior, la premisa fundamental para que entren a funcionar de lleno las energías limpias y renovables, como la solar y la eólica, es que haya capacidad de almacenamiento de dicha energía. El viento no siempre sopla, y de noche no hay sol. (Contrario a lo que la gente cree, los paneles solares sí producen energía en los días nublados, aunque con menores eficiencias). Pero la realidad es que no hay, ni es fácil en el futuro que haya, simetrías entre los patrones de consumo (cuyo pico muchas veces es nocturno) y la generación de energía de los renovables. Y hasta que se desarrollen las baterías de altísima capacidad de almacenamiento, es necesario tener asegurada generación de energía convencional para asegurar suministro de energía cuando no lo puedan hacer los parques solares y eólicos. Esa garantía de suministro de energía la darían las térmicas que usen como combustible el gas natural.

Pero si bien el gas natural es el combustible más adecuado para la transición, mientras que avanza la tecnología de las baterías, especialmente las industriales, es una idiotez ampliar los usos de dicho combustible. Existiendo la tecnología eléctrica para la casi totalidad del transporte terrestre, no se justifica tener vehículos basados en gas natural. Tampoco hay justificación alguna para incrementar el uso del gas natural residencial. Hoy en día, toda nueva edificación debe tener como requisito la instalación de paneles solares para convertirse en autosuficiente.

El nuevo gobierno tiene un compromiso firme con la transición energética. Pero para lograr este objetivo es necesario que empiece a plantearse metas concretas en relación con esa transición. España, un país que tiene aproximadamente el doble del parque automotor de Colombia, tendrá que asegurar 150.000 puntos de recarga antes del 2030. Por simple regla de tres, Colombia tendría que asegurar 75.000 y 100.000 puntos. Entiendo que hoy, en todo el país, no se llegan ni a 500 puntos de recarga. La pregunta de fondo es de qué vale tener generación limpia de energía, ¿si el consumo sigue siendo sucio?

Apostilla: Como era previsible, la izquierda radical, encabezada por Iván Cepeda y una tal Angélica Verbel, reaccionaron de manera iracunda a unas palabras del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando expresó en reciente discurso que la expropiación no tenía cabida dentro del actual régimen constitucional. Cepeda afirmó que “Al país ya no lo van a manejar como una finca. Se acabaron las órdenes bravuconas de capataces y magnates. Solo valen diálogo y argumentos”. Por su lado, la Verbel manifestó: “Este país no es su finca, señor Sarmiento Ángulo; este es el país de todas y todos”. Sobra recordarles a Cepeda y la Verbel que el banquero jamás insinuó que el país era su finca, como con bellaquería ellos afirman. Hoy, en la Constitución no existe el concepto de expropiación sin cumplir una serie taxativa de normas. Que el gobierno que viene pretenda pasarse por la faja nuestro ordenamiento jurídico, ya sea de manera olímpica o tramitando por el Congreso una reforma constitucional con la aplanadora, es otra cosa muy diferente.