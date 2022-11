Los dioses lo vuelven orgulloso

Tanto Zuckerberg como Musk deben entender que no son ni depositarios de la verdad, ni todopoderosos.

Se le atribuye al sabio y poeta griego Eurípides afirmar que aquellos a quienes los dioses pretenden destruir, primero los vuelven orgullosos. Se trae a colación la anterior sentencia para ilustrar la conducta algo insólita y extravagante de dos de los hombres más ricos del mundo: Mark Zuckerberg y Elon Musk. El primero, principal accionista y cabeza visible de Meta (anteriormente Facebook), ha apostado la empresa al Metaverso, un futuro que por ahora no ha logrado enganchar ni a los propios empleados de la empresa. El Metaverso es un mundo virtual al que uno se conecta utilizando una serie de dispositivos que nos hace pensar que está realmente dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Es como si el usuario se teletransportara a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que le permitirían interactuar con él.

Un año después de la introducción que hizo Zuckerberg, el panorama para el metaverso no pinta nada bien, ni para el billonario, ni para la empresa. De acuerdo con la revista The Economist, “El metaverso, por el que tanto se ha apostado, sigue sin estar probado y sin ser popular. El 16 de octubre, The Wall Street Journal informó que, según documentos internos de Meta, el número de usuarios había disminuido desde la primavera. Al mismo tiempo, hay indicios de que tanto los usuarios como los anunciantes están abandonando las redes sociales que pagan las facturas de Meta. Desde el cambio de marca, la cotización de la empresa ha caído 70 %, lo cual ha destruido más de medio billón de dólares de valor de mercado. Las previsiones de beneficios para 2023 han caído en 50 %, según datos de Bloomberg”.

¿Es Zuckerberg un loco haciendo apuestas desaforadas? No necesariamente. La misma revista The Economist afirma que Zuckerberg no es, ni mucho menos, el único que ve potencial en la realidad virtual. Se espera que Apple lance sus primeros auriculares en la primera mitad del año que viene, y Sony lanzará sus últimas gafas pensadas para jugar con la consola PlayStation. Si las gafas de realidad virtual se convierten en los nuevos ordenadores personales, como ha predicho Zuckerberg, Meta tendrá una considerable ventaja en tanto que pionera. Lo que muy seguramente va a pasar es que la prematura apuesta del billonario se caiga por extemporánea. Una idea, fuera de tiempo, es tan peligrosa como una mala idea. El mundo puede llegar a adaptar al metaverso dentro de cinco o diez años. Pero cuando llegue este momento, existe la posibilidad que Meta haya quemado tanta caja, que deja de ser viable financieramente hablando.

Elon Musk es un personaje excéntrico y disfuncional, que sin duda ha tenido espectaculares éxitos como Paypal, Tesla y SpaceX. Pero que también se ha estrellado como con sus túneles hipersónicos. Que el hombre más rico del mundo tenga la capacidad de convertir a Twitter en una empresa líder en su sector no es del todo seguro. Musk entró despidiendo a la mitad de la plantilla con el argumento que Twitter estaba perdiendo cuatro millones de dólares diarios. Sin embargo, a los pocos días, le tocó recoger velas al darse cuenta de que buena parte de los despedidos eran estratégicos. No le quedó alternativa que rengancharlos a salarios más altos.

Musk corre el riesgo de debilitar a la principal empresa de su emporio. Desde que Musk, anunció la oferta por Twitter, las acciones de Tesla han caido más del 35 %, comparado con una baja del 18 % de la bolsa NASDAQ. Lo que Musk tiene que tener en cuenta es que si adapta Twitter a sus políticas Trumpistas y prorrusas, la posibilidad de que haya una corrida de los usuarios, pero aún más importante de los anunciantes, es alta.

Tanto Zuckerberg como Musk deben entender que no son ni depositarios de la verdad, ni todopoderosos. Los dioses, que suelen ser implacables, los pueden muy rápidamente colocar en su sitio.