Mala lectura y poco entendimiento

Son cuatro los principales riesgos de las criptomonedas: 1. Los precios de éstas se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación. 2. Casi la totalidad de las criptomonedas carecen de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativas. 3. La aceptación de las criptomonedas como medio de pago es aún muy limitada. 4. La tecnología de registros distribuidos utilizada para la emisión de las criptomonedas conlleva riesgos específicos como es el robo, estafa o pérdida.

Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffet, y segundo a bordo de Berkshire Hathaway, hace un juicio bastante directo sobre el Bitcoin:

“En mi vida intento evitar las cosas que son estúpidas, malvadas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona. Y el Bitcoin hace las tres cosas.”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que con casi absoluta certeza no tiene ni idea quién es Charlie Munger, anunció su decisión de adoptar Bitcoin en una conferencia en Miami en junio del 2021. Según el analista Andrés Oppenheimer, “El Salvador produjo grandes titulares el año pasado cuando se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Pero ahora, después del desplome de casi un 50% en el valor de Bitcoin en días recientes, la gran pregunta es si El Salvador será el primer país del mundo en irse a la bancarrota por culpa de una criptomoneda.” A Bukele se le fue la mano al apostar gran cantidad de fondos del Estado a una moneda tan volátil como el Bitcoin. “¡La adopción de Bitcoin por parte de El Salvador ha sido un desastre absoluto!”, tuiteó Nouriel Roubini, el economista estadounidense que se hizo famoso por predecir la crisis del 2008. “El país ahora está efectivamente en bancarrota”.

Como bien lo señalan la mayoría de los analistas, el Bitcoin ha entrado este año en una etapa de debilidad, que ha confirmado su carácter como un activo de riesgo muy sensible en las épocas de incertidumbre. “Una persistente inflación en el mundo y la amenaza de una recesión global tienen a la criptodivisa y sus poseedores en una situación difícil” dice José Antonio Rivera de El Economista de México: “Octavio Pacheco, analista y experimentado operador del mercado cripto, afirma que el mayor error del presidente salvadoreño es “querer meter el cubo en un orificio para una esfera”, es decir, no comprender las características y el origen de un activo que no es parecido a la inversión tradicional. “El Salvador no quería una adopción libre de Bitcoin, lo que buscaba era formar una cámara de compensación con su billetera ‘Chivo Wallet’, que por cierto son pocos los ciudadanos que la usan. Fue una idea mala rechazada desde un comienzo por el FMI…Otro error de Bukele, afirmó Pacheco, es su esfuerzo de lanzar deuda sobre Bitcoin, porque “no puedes poner como subyacente un activo que tiene valoraciones desde menos de 20,000 dólares a más de 400,000 dólares. Los conceptos macroeconómicos no tienen nada en relación con esta tecnología”.

¡Pobre El Salvador…estar en manos de un autócrata que no comprende los riesgos de sus peregrinas políticas económicas! En Colombia, de llegar a elegir a ese tontarrón de Petro, nos puede pasar algo similar. Gracias a Dios, las probabilidades de que Petro llegue a la presidencia, son muy escasas.