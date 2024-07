Hace poco en un podcast muy especial en el que participé como invitada, me preguntaron qué era lo que más me apasionaba hacer y sin pensarlo dos veces respondí: “vivir”. Como no creo en las casualidades, un par de amigos a los que quiero mucho me recomendaron una serie argentina (aunque por razones deportivas no tenía ganas de saber de argentinos) que encontraron diferente. Y con dos señales juntas en el mismo día empecé a verla en muy buena compañía.