Petro: el gran perdedor

El candidato del Pacto Histórico, contrario a lo que auguraba, no consiguió las 30 curules en Senado. Tampoco los ocho millones de votos de los que viene hablando desde hace cuatro años.

Los resultados electorales hablan por sí solos. Hasta el momento, ninguno de los candidatos se acerca a los más de diez millones de votos que se necesitan para ser presidente de la República. Gustavo Petro, que obtuvo la mayor votación, con casi 4,5 millones de votos, parecería el más obvio ganador. Sin embargo, su candidatura tiene varios bemoles, siendo el más importante la mala imagen que tiene entre los colombianos.

De acuerdo con distintos estudios y análisis de percepción de los votantes, el 95 % conoce al candidato Petro, teniendo el 45 % una percepción negativa de él. Su pasado en organizaciones al margen de la ley, su patrocinio a la primera línea y al paro nacional, el video en el que aparece guardando fajos de dinero en bolsas plásticas y su cuestionada gestión en la Alcaldía de Bogotá parecieran estar pasándole factura. Sus contradicciones como el reunirse con el papa y proclamarse católico para a la semana siguiente fijar su postura a favor del aborto hacen que incluso dentro de su coalición no tenga los votos asegurados.

Por los lados de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien fue elegido ganador tendrá que enfrentar varios retos, siendo quizás el más importante el unificar a su bancada. Del 85 % de votantes que afirma conocerlo, tendría una imagen favorable del 43 % y una desfavorable del 35 %. La votación que tuvo el pasado domingo fue menor que la de Francia Márquez, siendo esta una tendencia difícil de revertir, en especial por el ambiente de polarización que vive en el país. El centro parecería con el paso de los días diluirse, y de hecho se habla de varios miembros de su partido que ya estarían haciendo acuerdos con Petro, como es el caso de Claudia López.

El caso de Federico Gutiérrez es bastante particular. El 48 % de los colombianos no lo conoce, convirtiéndolo en el candidato con mayores posibilidades de conseguir votos. Su imagen desfavorable es de 23 %, bastante baja si se compara con el 45 % de Petro. Sus resultados en la consulta del domingo fueron bastante positivos, teniendo en cuenta que a pesar de no ser el más conocido, obtuvo la segunda votación más importante a nivel nacional. Fico se ha convertido en un nuevo fenómeno electoral, con muy buenas posibilidades de ganar.

Petro ya llegó a su tope máximo, de los poco más de 16 millones de votos válidos que hubo el domingo apenas obtuvo el 27 %. De las 30 curules en Senado que afirmó tendría el Pacto Histórico sacó apenas 16. La imagen que el país tiene de él difícilmente mejore. Está en su techo.

A pesar de lo importantes que fueron las consultas del domingo, así como sus resultados, no puede dejarse de lado candidaturas como la de Rodolfo Hernández, quien hasta hace poco ocupaba un segundo lugar en las encuestas. A pesar de su éxito prematuro, el gran problema de Hernández es que no está generando hechos políticos, a diferencia de Petro, Fajardo y Federico Gutiérrez. Su campaña está estática y muy seguramente eso se lo cobren sus electores.

Por ahora, la campaña por la Presidencia empieza para la mayoría, excepto para Petro, que empezó hace ocho años sin que aún haya podido cumplir con sus propósitos electorales. Las adhesiones a su campaña contrario a lo que se pensaría no generarían un impacto importante, teniendo en cuenta que la elección presidencial es más de opinión que de maquinaria. El guiño de un partido político tradicional podría incluso resultar contraproducente, pues probaría a los electores indecisos que su candidatura es más de lo mismo.

En conclusión, siendo objetivos, los candidatos con mejores posibilidades de aumentar su caudal electoral son Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, teniendo una ventaja importante Fico, por los resultados del domingo y la adhesión de Óscar Iván Zuluaga. Gutiérrez contaría además con el respaldo de los partidos que forman parte del Equipo Colombia, lo cual aunado a que es un fenómeno de opinión convierte a su candidatura como una de las más prometedoras.