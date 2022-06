Petro sigue vivo

La posibilidad de la transferencia directa de los votos de Federico Gutiérrez a Rodolfo Hernández, tras los resultados de primera vuelta, generó -muy tempranamente- el ánimo triunfalista de los antipetristas de cara a la segunda vuelta. Y las encuestas de las primeras 72 horas, tras la jornada del domingo, lo confirmaron: por primera vez Gustavo Petro era segundo. Pero la realidad política de la semana y media que ha transcurrido comenzó a condicionar la aritmética electoral que daba por ganador a Rodolfo.

Seis millones de Rodolfo más cinco de Fico no dan ahora once, por lo que están mostrando las encuestas. Rodolfo se ha duplicado en intención de voto, pero sin que le alcance para aventajar de manera clara. Y Petro, contra los pronósticos, ha crecido 6 %, demostrando que no había llegado a su techo. Los dos se ubican en un mismo rango de intención de voto, por lo que conquistar al voto en blanco y a los indecisos se volvió urgente para los dos candidatos.

Pero los indecisos naufragan entre la confusión y la incertidumbre, por lo cual es esperable que gane quien mejor logre resolver las preocupaciones del electorado indeciso. Vía razón o emoción, o las dos, pero ganará quién mayor certeza logre transmitir a ese grupo de electores.

Petro hábilmente está produciendo hechos políticos para generar certidumbre en el ciudadano indeciso, pero sus antecedentes dogmáticos y su recién acomodado discurso moderado impiden la decisión definitiva a su favor de los indecisos. Pero se debe reconocer que Petro, mediante su estrategia política, con el paso de los días, está relativizando el cálculo de quienes pensaron que todos los votos de Fico y una gran parte de los de Fajardo irían para Rodolfo. La llegada de Alejandro Gaviria, Antanas Mockus y Luis Gilberto Murillo, por ejemplo, está dotando de credibilidad técnica y política a una campaña que se había mostrado incapaz de atraer al centro tecnócrata.

Es peligroso el excesivo y efusivo triunfalismo que exhiben los seguidores de Rodolfo. Sorprende que muchos de ellos, antes de la primera vuelta, exigían a los candidatos análisis, discusión, propuestas y equipos serios. Pero pareciera que con Rodolfo en segunda se perdió ese criterio, dándole -prácticamente- un cheque en blanco. Confirman así sus seguidores que su predilección está dominada por la emoción antipetrista, como pareciera estar sucediendo con gran parte de los sectores productivos y competitivos.

El miedo al cambio de modelo económico con Petro está encegueciendo a la mayoría de los empleadores, perdiendo la oportunidad de controvertir constructivamente a Rodolfo para llevarlo a una mejor gobernabilidad. Lo responsable de parte del sector privado es asumir que hay un empate técnico y que ninguno ha ganado, como lo revelan los datos disponibles.

Aunque las encuestas muestren ventaja de alguno de los dos, por el escaso tiempo que queda y por el factor sorpresa que ya vivimos en la primera vuelta, no es sano inclinarse por alguno, desde el legítimo interés productivo y competitivo. Y tampoco conviene a las empresas calificar de manera absoluta al uno o al otro. Ninguno es malo del todo ni bueno a secas. El sector privado está llamado a analizar y exigir de acuerdo con las propuestas -o ausencia de ellas- por temas y problemas. Con los dos hay amenazas y oportunidades en función del asunto económico de interés.

Y aún en el caso de aquellos líderes empresariales que apoyan públicamente a uno o al otro, tipo Mario Hernández, su apoyo no debería implicar para su empresa y sector la pérdida de la voluntad de analizar y proponer para los dos contendores.

Debe imponerse el sentido práctico asumiendo que el sector privado tiene el deber de construir país con quien le toque como presidente de la República. Si los dos candidatos prometen el cambio, a ambos se les debe exigir su sustentación. No solo a Petro, como hasta ahora ha sucedido.

La moderación del discurso dogmático de Petro es una oportunidad que tiene el sector privado para comprometer al candidato del Pacto Histórico. Los gremios empresariales deben formalizar las promesas moderadas y centristas del candidato para asegurar una agenda conjunta de política pública desde el 7 de agosto. Petro ha hablado de unidad, pactos y consensos en su nueva etapa conciliadora. Las empresas podrían desde allí impulsar promesas de acuerdos y órganos de gobernanza que impliquen los consensos en los que el sector privado tiene que participar.

La incertidumbre por la gobernabilidad de Rodolfo es la moneda de cambio del sector privado con este candidato. Es decir, el apoyo de las empresas debería convertirse -durante la campaña y no después- en una agenda programática con promesas serias sobre los principales problemas del país, pero especialmente en torno a los asuntos sociales como la pobreza y el conflicto. De esta manera, se contribuiría a que el candidato de derecha compense su promesa de desarrollo económico con una agenda social seria, que el país aún no conoce y que -de no existir- podría llevar en cuatro años a la elección de un gobierno de extrema izquierda, aún más dogmático y populista que Petro.