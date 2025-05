Robolución: la respuesta de Japón al declive demográfico y la reactivación económica

A veces, las historias más profundas en economía no tratan sobre lo que se está rompiendo, sino sobre lo que se está construyendo entre las grietas. En mayo de 2025, dos de los gigantes económicos del mundo —China y Japón— están tomando caminos opuestos, y este contraste revela una verdad sobre la adaptación que los inversionistas no pueden ignorar.

Esto no es solo un repunte del mercado; es la señal de una nación que está encontrando su lugar en un mundo cambiante. Pero lo que hace que la historia de Japón sea tan fascinante no son solo los números, sino cómo está convirtiendo sus mayores desafíos en oportunidades.

La crisis demográfica de Japón no es un secreto. Con una edad promedio de 48 años y una población en disminución, el país enfrenta una fuerza laboral que se reduce y costos de salud en aumento. El crecimiento demográfico no es solo un problema; es un precipicio inminente. Pero Japón no se quedó de brazos cruzados.