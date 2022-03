Salvemos a Colombia

Se acabó el tiempo para especulaciones, elegir un buen Congreso debe ser la consigna de todos y cada uno de los colombianos, si se logra, habremos espantado en gran medida el riesgo de perder las libertades.

Acordémonos que el Congreso es una de las ramas del poder público, que una de sus funciones es la de ser la encargada de hacer el control político del gobierno de turno, quiere decir esto que es el muro de contención en el caso que llegue al poder un aprendiz de tirano que quiera hacer cambios indebidos o irresponsables.

Reelegir al Congreso actual nos dejaría en un gran riesgo, gran parte de los actuales congresistas son siempre gobiernistas, esto implica que siempre están alineados al gobierno de turno esperando que les den cuotas burocráticas o contratos a sus amigos, estos no nos sirven frente a un mal gobierno.

Tampoco nos sirven los congresistas que hacen oposición por hacerla, los que critican todo sin mirar que es bueno y que es malo, un buen congresista debe apoyar lo bueno y oponerse a lo malo, siempre mirando el bien general por encima del particular.

Adicionalmente a todo lo anterior, el Congreso que viene tendrá que tomar por el cuello temas de la mayor relevancia que no han logrado salir adelante en las últimas décadas y que Colombia necesita urgentemente para salir del atolladero en que se encuentra, algunos de estos temas son:

1. Reforma integral a la justicia, no podemos seguir con estos niveles de impunidad y con unas cortes que legislan y ordenan gastos además de impartir justicia, esta reforma debe incluir una reforma a la JEP que quedó muy mal hecha.

2. Reforma política y electoral, el Congreso debe achicarse y ser mas representativo de las regiones, volver el Senado departamental y la Cámara provincial es importante, la financiación total de las campañas, y la instauración de las listas cerradas para modernizar los partidos políticos.

3. Reforma a la educación pública, no solamente necesitamos una educación gratuita sino que también sea de calidad, ahí es muy importante quitarle el poder a Fecode para que esta se actualice y esté acorde con los tiempos y que los educadores sean evaluados para mejorar la calidad, pero también que los padres de familia vuelvan a tener el control sobre la educación de sus hijos; para esto, la solución es la creación del Bono Educativo.

4. Control político al gobierno derrochón. El Estado no puede seguir creciendo y los subsidios no pueden ser el pan de cada día, es por eso que se deben elegir personas que crean que el colombiano quiere trabajar y que no quiere que le den todo regalado para que pare la carrera del gasto en que se han metido los últimos gobiernos.

Hay muchísimos temas más para trabajar, pero primero es lunes que martes, para recordar una frase de Álvaro Gómez Hurtado: “Un país sin justicia es un país sin futuro”. Yo sí creo que muchos de nuestros males y pesares vienen bien atados a la falta de justicia y al no cumplimiento de la ley; por esto, para salvar a Colombia, debemos elegir bien a nuestros congresistas.