¿Se está configurando una pirámide invertida?

El primero de ellos es que sus poblaciones no solo no están creciendo, sino que están decreciendo, en algunos casos de manera alarmante. Japón, la tercera economía del mundo, se halla al borde de la disfunción social por el envejecimiento. El primer ministro Fumio Kishida afirmó recientemente que Japón está al borde de ser incapaz de mantener sus funciones sociales. El colapso demográfico está llevando al Gobierno a entender que sencillamente no va a haber en el futuro cercano suficientes aportantes para poder cumplir con las obligaciones pensionales. En 2010 la población japonesa, que era 128,06 millones de personas, empezó a caer y estiman que en 2115 la población sólo llegue a 50,56 millones.