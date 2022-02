Sobre las imperfecciones de un mundo perfecto

Mucho se habla de la baja tolerancia al fracaso de las nuevas generaciones. Por mi profunda convicción frente a no juzgar ni poner etiquetas, creo que resistencia a la frustración puede estar relacionado al hecho mismo de existir como ser humano y no necesariamente al pertenecer a una generación en particular.

Si las nuevas generaciones han sido educadas bajo la lógica de que todo se soluciona fácil porque todo lo pueden y todos “les deben algo”, así van a actuar cuando lleguen a la vida adulta laboral. He visto casos increíbles de jóvenes consagrados y comprometidos con su trabajo, pero debo decir que también he sobrevivido a los caprichosos que bajo la apariencia de víctimas arrogantes culpan de lo demás al mundo y creen que ellos son absolutos inocentes de todo lo que les pasa.

¿Cómo ser resiliente? Se habla mucho de la imperiosa necesidad de serlo en tiempos de cambio, pero a nadie le enseñan realmente a serlo. Está claro que hay que empezar por saber procesar que lo perfecto no existe, que las circunstancias no son controlables la mayoría de las veces y que las cosas no duran para siempre.

No pensaría que la baja tolerancia a la frustración está solo amarrada a una u otra generación. Creo que está más pegada a las trampas del ego propio que no nos deja mostrar ni un poco de vulnerabilidad. Es como un llamado a seres todopoderosos de permanente éxito. Y al final, ¿el éxito solo está asociado a las cosas materiales?, ¿a lo increíble que eres en el trabajo, por ejemplo?

Si soltamos el control y partimos de la base de una empatía que entienda realmente a los demás, empezamos un buen camino a ser resilientes, ya que solo a través de dejar fluir se puede volver a tomar impulso para reconstruir lo que se ha ido temporalmente hacia abajo.

El tema de que la vida es justa o injusta es simplemente una forma de ver cómo se supone que todo lo bueno si lo merecemos, pero lo malo lo merecen los demás. Jamás yo mismo. Entre otras cosas, juzgar algo como blanco o negro es solo una cuestión de perspectiva porque las situaciones son eso, situaciones.

Yo diría entonces que la resiliencia (famoso termino desde hace dos años) obliga a dos actos básicos del ser humano: entender que hay que seguir el camino con convicción y no quedarse en el pasado, a pesar de lo doloroso que puede haber en esas experiencias que nos bloquean.

En nuestra tendencia de victimización se oye poco al que ante la dificultad asuma su impacto. No es regular escuchar “es mi culpa” dentro de los ambientes corporativos… Ahora que lo pienso, tampoco en los familiares, ni en los círculos de amigos.

La tendencia humana es a encontrar a los responsables de las cosas que salen mal fuera de sí mismo. A encontrar que yo soy “inocente” y solo una víctima. En múltiples procesos de coaching en los que he trabajado, he encontrado que la mayoría de las veces las personas quieren encontrarse inocentes de sus propias acciones y “metidas de pata”.

Asumir la responsabilidad de las acciones es un indicador enorme de madurez y de justicia con el universo que es loable. En las organizaciones matriciales, la responsabilidad se diluye fácilmente porque hay demasiados actores en cada proceso y decisión. Pero digamos que lo decente es hacerse responsable de los propios actos.

Responde por tus actos, aclara las cosas antes de que pasen, si eres líder encárgate de que todos tengan las expectativas claras y nunca te olvides de que hay cosas con las que hay que convivir en un mundo imperfecto, donde estamos rodeados de seres imperfectos donde el primero eres tú.

El verdadero genio se estremece de incompleta —imperfección— y por lo general prefiere el silencio a decir lo que no es todo lo que se debe decir. (Edgar Allan Poe).