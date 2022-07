¿Tienes propósito?

Mucho se habla ahora del propósito. De hecho, en varios artículos he encontrado que es parte vital de un liderazgo consciente y por supuesto de un liderazgo personal. Sin embargo, a veces no es tan fácil de construir y muchos realmente no tienen tan claro siquiera si conocen el suyo.

Laura me decía hace poco que no entendía por donde empezar a visualizar el suyo y que como buena colombiana uso la frase que todos en algún momento encontramos fantástica para acomodarnos “esperar a ver que pasa”. Ella sencillamente esta esperando que llegue de algún lado y un día se ilumine el camino.

Y es que muchas veces por la terquedad individualista nos hacemos un poco los locos con las señales que nos manda la vida, tomamos la otra calle y no leemos cual es nuestra misión.

¿Cuál es la descripción de propósito de vida? Encontré esta en Google (y la verdad me pareció bastante acertada) es el porqué de nuestra existencia, el que da sentido a lo que hacemos y el que se convierte en una brújula moral y motivacional de nuestras acciones, decisiones y sacrificios

Para mi tiene unos matices adicionales. Y eso lo encontré cuando decidí sumergirme en algunas aguas de la incomodidad para entender que lo mío no era solo el brillo por el brillo, el sueldo por el sueldo y la vida llena de los privilegios super cómodos que te da tener un empleo.

El propósito de vida te sacude desde la conexión que tienes con el resto del universo. Desde que entiendes que ni tu eres el centro ni la humanidad está solo en un mundo que hemos venido destruyendo de a poco y que no le caben muchas almas más.

Desde esta perspectiva piensa cuales son tus grandes fortalezas, tu grandes dones y hasta dónde los estas compartiendo con el mundo para generar valor. ¿O solamente los pones al servicio de tu empleador y tu cuenta bancaria que posiblemente se vea golpeada con más impuestos?

Desde lo que yo he entendido (visión propia y por lo tanto no única) en el propósito debe caber un poco de como devuelves al mundo todo lo que te da. Algún pesimista podría pensar, claro pero igual tampoco es que me haya dado cosas tan buenas; la verdad está en su derecho de sentirlo, pero mi llamado va a que para construir espacios sociales más armónicos necesitamos creer más en devolver un poco, en dar más que en recibir y en que la única meta no sea tu presupuesto de ventas del año. O alguien se acuerda de un colega que en el 2017 (por hablar de cualquier año) se gano el premio al mejor vendedor por llegar al 106%.

Si llegaste hasta aquí es posible que tu interés sea genuino por la construcción de tu propósito y eso hace que ya tengas un espacio enorme caminado. Tienes conciencia y ganas. ¿Cómo encontrar entonces si es lo que crees? ¿cómo validar tus pensamientos sueltos que no se esfuerzan por llegar a ese propósito que seguro te va a generar más trabajo?

Hazte unas preguntas vitales. Encuentra primero tus pasiones. ¿Qué te mueve en la vida? Cuáles son esas cosas increíbles que amas hacer y qué harías incluso si no te pagaran o no necesitaras el sueldo. Esa lista te puede llevar a encontrar tus pasiones mas profundas, lo que bajo ningún motivo puedes dejar de hacer.

Piensa también cómo quisieras ser recordado cuando no estés en este mundo. O qué quisieras que digan de ti cuando no sabes que están diciendo de ti. Eso te muestra hasta donde estas construyendo paso a paso tu camino.

Muchas veces el propósito lo tienes al lado y no te das cuenta , por que “no hay tiempo” para notarlo. Haz lo que te guste hacer y piensa si tu trabajo actual suma a ese propósito o solo le suma a la plata que necesitas para pagar deudas.

Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva plantea cuatro grandes principios que son atemporales y que pueden ayudarnos a pensar en nuestro gran propósito. Justicia, integridad, honestidad y dignidad humana.

Tu visión se hará clara sólo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro, despierta” CARL JUNG