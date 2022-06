Tres que suben…tres que bajan…

El observador del diario trascurrir de los fenómenos económicos internacionales ha visto en estos últimos meses un aumento importante de tres indicadores: el primer incremento, y posiblemente el más dañino y peligroso de todos, es el aumento de la inflación global. Las causas son múltiples, entre ellas el Covid; las tasas de interés (hasta hace pocos meses) por el suelo; los enormes problemas logísticos a nivel mundial; la guerra en Ucrania; y la demanda represada en buena parte de los países desarrollados. El segundo aumento –fenómeno que influye directamente en la inflación– es el drástico aumento en los precios de los hidrocarburos, en buena parte aumento exacerbado por las medidas que buscan bloquear las exportaciones de gas y petróleo de Rusia. Los países occidentales también contaban con el restablecimiento de las exportaciones de petróleo y de gas de Irán, exportaciones que dependian en el llegar a un acuerdo nuclear con esta nación, acuerdo que no se materializó. Finalmente, y con el fin de controlar las presiones inflacionarias, los Bancos Centrales han estado aumentando sistemáticamente las tasas de interés. Para muchos analistas, la premura de los Bancos Centrales en atacar la inflación se debe a que la responsabilidad de buena parte de la crisis radica en las políticas laxas de ellos mismos.

Directamente atado a los fenómenos arriba descritos, hay tres sectores que han visto una importante caída: en primer lugar, las Bolsas de Valores a nivel mundial. Si bien los niveles alcanzados a final del 2021, especialmente en las Bolsas de Estados Unidos eran más que nada por razones especulativas, hoy –con un costo del dinero considerable– los especuladores se están retirando del mercado bursátil. Un segundo desplome, aunque menos pronunciado, es en la propiedad raíz. Las inversiones en el sector ladrillo, incluyendo las viviendas (usualmente apalancadas hasta en un 80 por ciento) no se pueden dar el lujo de pagar intereses altos. Finalmente está el abismal desplome de las criptomonedas La inmensa mayoría de estas monedas digitales no tienen rendimiento alguno, y con un alto costo de interés, el tener capital congelado en un activo altamente especulativo no tiene mayor sentido.

La pregunta obvia es ¿cuánto tiempo va a durar la incertidumbre? Muy buena parte del problema actual depende de lo que haga una persona inestable que ha demostrado su peligrosidad: Vladímir Putin. Capaz de desatar una guerra nuclear, el mundo está en ascuas debido a los delirios imperiales de este temerario. Reestablecer el equilibrio entre la oferta y demanda mundial de hidrocarburos puede tomar semestres, por no hablar de años. Un segundo factor impredecible es el del Covid, ya que en cualquier momento puede aparecer una cepa. Por ahora, todo parece indicar que el mundo va en buen camino y que las vacunas han llegado hasta los últimos rincones del planeta. El embrollo logístico y atasco en las cadenas de suministro también parece estar en vías de solución.

Queda entonces el espinoso tema de la inflación. Mientras que los Bancos Centrales no vislumbren que han mermado los brotes inflacionarios, van a mantener las tasas de interés altas. Y mientras más tiempo las mantengan altas, más alta va a ser la inflación: es un perro que se muerde por la cola. Y mientras que las tasas de interés sigan altas, ni las Bolsas, ni la inversión en ‘ladrillo’ van a reaccionar. Lo que el autor de esta nota ve con mucho escepticismo es la recuperación a corto plazo de las criptomonedas. Los inversionistas, como el presidente de El Salvador, que apostó la casa al bitcóin, tendrán que asumir desde ya las enormes pérdidas en que han incurrido.

La cura para la inflación es la recesión que entre más profunda, mejor es para bajar la inflación…pero suele ser una cura más mortal que la enfermedad.