Un buen maridaje

Para los entendidos en gastronomía, el maridaje consiste en unir un alimento con una cepa de vino para lograr realzar los sabores, hacer de una comida un momento especial; en relaciones humanas y de pareja el maridaje es la armonía y convivencia entre casados donde muchas veces son polos opuestos o piensan y actúan diferentes.

La protección del medioambiente y de nuestros recursos naturales es muy importante, es un tema donde no se puede dar el brazo torcer, pero tenemos que hacerlo bien, no puede ser que por ineficacia del Estado estemos haciendo todo lo contrario.

Nuestros parques naturales, que son muchos y especiales, por el hecho de ser intocables y no utilizables económicamente terminan desprotegidos, secuestrados por los grupos ilegales, plagados de cultivos ilícitos y con ratas de deforestación altísimas.

Debemos lograr un maridaje entre el desarrollo económico y el medio ambiente, Colombia necesita generar empleo de calidad y riqueza para sus habitantes y esta solo se logra en la formalidad; frente a esto necesitamos utilizar todos nuestros recursos para lograrlo, pero haciéndolo bien, con estándares de calidad y con las garantías necesarias.

En Colombia el subsuelo es de la nación, ahí tenemos muchas riquezas y posibilidades de desarrollo, el 70 % de nuestras exportaciones provienen de ese subsuelo, del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel, y seguir negando nuestra condición de país minero energético es un error.

Cada vez que se niega por parte del Estado una licencia para explotar nuestro subsuelo estamos fomentando la ilegalidad. Desafortunadamente, los bienes que tienen valor de todas maneras se explotan y se comercializan, cuando esta explotación es ilegal genera diez veces más contaminación, genera violencia, financia grupos ilegales y aumenta la informalidad en el trabajo.

Un ejemplo patético ha sido la manera inapropiada como se ha venido manejando la prohibición de hacer minería legal en los páramos, son nuestra mayor fuente hídrica, y hoy están en riesgo.

No solamente es el sector minero-energético el que quiere tener ese maridaje con el medioambiente, también está interesada la industria sin chimeneas, el turismo, que podría lograr inmensos ingresos y empleos formales y de calidad para el país si se maneja profesionalmente. Cuántas personas de todo el mundo, con buenos ingresos per cápita, no estarían interesados en conocer nuestras riquezas naturales si tenemos una infraestructura turística de primer nivel, con estándares internacionales en los territorios.

El balón está en el lado del Estado, debe crear políticas públicas que propicien ese maridaje, donde la protección de los recursos naturales no tenga dudas, donde las garantías que se exijan a los inversionistas sean consecuentes, pero donde las garantías para el inversionista sean ciertas y sin limbos jurídicos.

Los cantos de sirena que nos dicen que podemos vivir sin minería, sin petróleo, que podemos traer catorce millones de turistas al año sin infraestructura, o que los trenes son el futuro del transporte humano en Colombia, son solo eso, ilusiones y mentiras en las cuales no podemos caer. Los invito mas bien a hacer de este maridaje una realidad y el futuro de Colombia.