Un manual de defensa del sector productivo

En vísperas de la segunda vuelta presidencial, en el marco de un ambiente político absolutamente hostil y un debate público en franca decadencia, una fundación privada de la capital del país hizo algo que nadie esperaba y que se convirtió en una auténtica lección de sapiencia, prudencia y llamado a la acción: ProBogotá lanzó el estudio denominado La importancia de la empresa en la Constitución de 1991.

Este documento de 100 páginas, de accesibilidad (y vocación) pública y de lectura fácil era justo lo que necesitaba la opinión para encontrar de nuevo el foco de las discusiones importantes y poner los reflectores sobre lo verdaderamente útil. El estudio está dirigido, además, por nadie menos que Manuel José Cepeda Espinosa, a quien su fama ampliamente lo precede. Una verdadera autoridad en los asuntos constitucionales del país.

El documento (obligatorio para todos los empresarios y manual transversal para todos los gremios) comienza con una contundente afirmación que es a la vez, principio y fin. Es la conclusión anticipada del estudio: «La Constitución de 1991 asignó a las empresas y en general el mercado, un rol esencial en la provisión de bienes públicos y en la satisfacción de los derechos constitucionales, ambos necesarios para la materialización del Estado Social y Democrático de Derecho».

Dicho de otra manera: si queremos derechos fundamentales, servicios sociales, institucionalidad, función pública, empleo, confianza inversionista, pensiones, seguridad, República, Estado Social de Derecho y, en general, cualquier cosa que nos imaginemos como País; necesitamos más y mejores empresas y una economía de mercado armoniosa y funcional. Así de simple. Puede ser que no sea una fórmula perfecta, pero sí es la mejor que conocemos. Sin duda. La historia así lo demuestra.

Ahora bien, lo primero que me pregunté cuando me topé con el análisis de ProBogotá fue qué hizo que esta juiciosa Fundación sintiera la necesidad de lanzar a la discusión pública la importancia de las empresas en la institucionalidad colombiana, en la operación del Estado y en la estabilidad de la Nación. ¿Acaso no era demasiado obvio? ¿Por qué el interés de conceptuar jurídicamente con tanto rigor sobre la importancia del empresariado en el conglomerado social y los mecanismos de protección del sector productivo a la luz de la Constitución de 1991?

De repente la respuesta, por supuesto, era evidente. La crispación pública producto del envilecido debate político de las elecciones presidenciales en el país había prendido las alarmas de muchos gremios, el sector privado y la inversión extranjera, quienes miraban detenidamente el ascenso de un discurso que, antes y en lugar de ser pro trabajador o pro derechos sociales, es marcadamente anti empresarial. Y esto explica muchas cosas.

Manifestación de sindicatos labores en Colombia. - Foto: Guillermo Torres

Mi ejercicio profesional y mi actividad académica está enmarcada exclusivamente en el ámbito del derecho del trabajo. Cotidianamente vivo de cerca las necesidades legales de empresarios en asuntos del trabajo y represento intereses de empleadores ante los estrados judiciales en el país. Por ello sé que una cosa es la promoción de los derechos sociales y las garantías (absolutamente necesarias) de los trabajadores, y otra cosa -muy distinta- es la animadversión visceral frente al empresario.

Los que vivimos el día a día del derecho laboral y lo hemos estudiado desde sus más remotos orígenes modernos sabemos de sobra que la confrontación y la conflictividad es parte natural de este ejercicio legal. En el derecho del trabajo es un rasgo identitario e histórico la tensión entre los intereses económicos del empleador y los trabajadores, de modo que no solo no nos asusta el conflicto sino que convivimos con ello. Sabemos que hace parte de la esencia de nuestras relaciones laborales a través del tiempo. Es una reedición constante de una lucha de clases en términos más filosóficos que prácticos.

Sin embargo, esos intereses contrapuestos no pueden trascender al escenario político para convertirse en una narrativa hostil al empresariado que debilite la libertad de empresa y la iniciativa privada (ambos principios constitucionales). El trabajo es ante todo una dimensión humana que nos permite integrarnos en la sociedad. Nos define como seres humanos nuestra capacidad de producir y aportar al conglomerado social en lo tangible y lo intangible. Luego, si el trabajo es esa faceta con la que nos realizamos como humanidad, necesitamos el vehículo idóneo para llevarlo a cabo: las empresas y el sector productivo.

Y aquí es donde cambia de color todo y toma sentido el análisis de ProBogotá como punto de anclaje para las relaciones laborales. En efecto, es altamente inconveniente que los empleadores sean estigmatizados como generadores de precariedad y sean expuestos como los causantes de los males que padece la economía del país y la región. Todo lo contrario, los empresarios son diques de contención.

Bajo este contexto, las advertencias y recomendaciones que hace públicamente ProBogotá son de profunda y urgente importancia en el escenario político y social actual. Es necesario que los gremios económicos, los empresarios y la sociedad civil conozcan al detalle cómo es que un sector privado activo y robusto es lo que permite que exista un Estado libre y democrático como el descrito en la Constitución de 1991.

Y, de la misma manera, es absolutamente indispensable conocer cuáles son los riesgos que pueden materializarse en la práctica en contra de la libertad de empresa y la iniciativa privada, así como cuáles son los mecanismos judiciales, políticos y jurídicos para defender el sector productivo.

Enhorabuena ProBogotá allana el camino para esto y resalta las alternativas de defensa del empresariado frente a discursos pretendidamente hostiles en su contra.

Mientras tanto, la sociedad civil tiene que tomar un papel activo para alertar sobre posibles excesos del poder que afecten negativamente la actividad empresarial, mantener abierta la discusión pública de las necesidades y propuestas de los empresarios y divulgar por todos los canales posibles las acciones que contribuyan a contrarrestar el sesgo anti empresarial que encuentra un oportunista eco en algunos sectores de la opinión pública. Eso es defender las instituciones a través de la acción ciudadana.